加拿大國際學生新規生效　移民部長質疑部分難民申請造假和受教唆

加拿大推出面向國際學生新規定，加拿大移民、難民及公民部（Immigration, Refugees and Citizenship Canada，IRCC）部長米勒（Marc Miller）11月15日確認新規生效，其中限制學生校外工作時長、合規審查兩方面或影響國際學生。



加拿大調整國際學生在就讀課程期間，可在校外工作的時長，由每週20小時增至24小時。有資格在校外工作的留學生可以在寒暑假期間從事全職工作。

國際學生在更換學習機構之前，必須申請並獲得新的學習許可。IRCC自2015年來通過與指定學習機構（DLI）合作，以加強國際學生符合規定。DLI今後須每年向IRCC提交兩次報告，以證明這名國際學生仍在該學習機構學習，若不照做，或將被暫停招收國際學生一年。

2024年10月25日，加拿大多倫多，圖為米勒在受訪時發表講話。（Reuters）

該規定亦適用於加拿大魁北克省（Quebec），由於位於該省的DLI尚未參與這一計劃，IRCC尚需時間與他們建立上報系統，因此將有一段寬限期作為過渡。

新規還披露，新的錄取通知書驗證程序自2023年12月1日啟動以來，截至2024年10月6日，IRCC已收到近52.9萬份錄取通知書以供驗證.

其中與DLI確認近49.2萬份錄取通知書有效；超過1.7萬份錄取通知書被發現或與校方簽發的材料不匹配，亦或在學生申請留學簽證之前其錄取通知書已被校方取消。

2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

移民政策近年不斷收緊

作為移民大國的加拿大，上月宣布調整移民政策，大幅減少移民吸納數量，力圖使其人口在短期內暫停增長，並實現長期有序且可持續的增長。當局還首次在年度移民吸納計劃中設定對臨時居民、特別是國際留學生和外國工人的限制目標，即到2026年底將臨時居民數量從佔加拿大總人口的約7%減至5%。

此前，加拿大當局曾在今年3月和9月宣布過對國際留學生和外國工人提高門檻以限制數量的措施。短期訪客或季節性工人不在限制範圍之內。

2013年7月13日，英國約克，圖為博物館中一面加拿大國旗懸掛在機車銘牌上。（Getty）

據知，加拿大今年頭九個月有近1.4萬宗國際學生申請難民庇護，去年全年只有不足1.2萬宗；此前數年每年就只有1千多至4千多宗。因此，移民部長質疑數字大幅增加，當中部分涉及造假。

當地傳媒報道，由於加拿大對永久居民的申請越來越嚴格，導致國際學生數目急升；其中一個原因，是他們想找其他替代途徑留在加拿大生活。