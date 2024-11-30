烏克蘭「黑色旅遊業」吸引西方戰爭遊客　戰場變觀光熱點惹爭議

自俄烏戰爭爆發後，烏克蘭旅遊業隨即遭重挫，然而戰爭卻導致一種另類旅遊業的興起。外媒11月28日報道，與俄烏前線保持一定距離的戰場現在成了新興旅遊觀光熱點，人們為「體驗」戰爭而選擇赴當地旅遊，為烏克蘭旅遊業帶來可觀的收入，但這種「黑色旅遊業」同時引起巨大的爭議，惹部份當地民眾不滿。



法媒11月28日報道，烏克蘭大約有數十間公司正在經營這種戰爭「黑色旅遊業」，其中一間名為「戰爭之旅」的公司表示，他們自1月已接待大約30名旅客，其中主要是歐洲人和美國人，整個旅行團的費用在150歐元到250歐元（約2,058港元）之間。

參與「黑色旅遊」並前往烏克蘭城市哈爾科夫（Kharkiv）的美國遊客Nick Tan直言，他已進行過不少冒險活動，常規的冒險已不適合他，所以他才決定前往戰區尋求刺激。他甚至一度要求靠近戰場前線，但遭到導遊拒絕。

2024年9月1日，烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）有建築物遭導彈襲擊，救援人員從現場抬走傷者。（Reuters）

該公司聯合創始人Dmytro Nykyforov稱，公司部份利潤將捐獻給烏克蘭軍隊，並強調「暗黑旅遊業」的目的是為了紀念戰爭。

烏克蘭地方議員則表示，當地大多數居民對「暗黑旅遊」持正面的看法，但也有些人批評消費戰爭而獲得的利潤是「血錢」（Blood money）。

她憶述當地人對戰爭旅遊的評價：「你（黑色旅遊客）為甚麼來這裏？為甚麼你想看到我們的悲傷？」

2024年11月25日，烏克蘭哈爾科夫，一名居民站在被俄羅斯導彈擊中的公寓大樓旁。（Reuters）

烏克蘭國家旅遊發展局長Mariana Oleskiv坦言，戰爭旅遊的發展帶來了許多道德問題，但相關市場必然會繼續成長。

她指出，烏克蘭2023年已接待超過400萬外國遊客，是2022年外國遊客數量的兩倍，而2024年度旅遊業的收入甚至將超過2021年的收入。