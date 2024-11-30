澤連斯基：即使暫時無法取回被佔領土　願以北約成員資格換取停火

英國媒體報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，即使俄羅斯不立即歸還佔領的烏克蘭領土，他願意以北約（NATO）成員國資格，換取停火，結束俄烏戰爭的「激烈階段」（hot stage of war）。



澤連斯基11月29日接受英國天空新聞（Sky News）專訪時指出，如果烏克蘭政府目前控制的領土能夠納入「北約的保護傘下」，並且允許他稍後「以外交途徑」就其餘領土的歸還進行談判，就可以達成停火協議。

當被問到美國候任選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）結束俄烏衝突的計劃之一可能是讓基輔將莫斯科控制的土地「割讓」給俄羅斯，以換取烏克蘭加入北約時，澤連斯基強調，「必須與新總統合作」才能「擁有最大的支持者」。

2024年9月27日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（Reuters）

澤連斯基又表示，為了結束「戰爭的激烈階段」，必須向該國未被佔領的地區提供北約成員國資格，前提是北約的邀請本身承認烏克蘭的國際公認邊界。

澤連斯基在訪談中似乎接受了被俄羅斯控制的東部地區暫時不在這樣的協議範圍之內。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在比利時布魯塞爾的北約（NATO）總部出席新聞發布會。（Reuters）

他指出：「如果我們想要停止衝突的激烈階段，我們需要把我們控制的烏克蘭領土納入北約的保護傘之下。我們需要儘快行動，然後才是被佔領的領土問題，烏克蘭可以通過外交途徑把這些領土要回來。停火是必要的，以確保普京（Vladimir Putin，，又譯普丁或蒲亭）不會回來奪取更多烏克蘭的領土。」