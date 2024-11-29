普京：不相信特朗普險遭暗殺後仍安全 希望他保持謹慎
撰文：蕭通
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月28日讚揚，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是位經驗豐富、聰明的政治家。但他表示，不相信特朗普在險遭暗殺後仍然安全。
普京28日在哈薩克出席集體安全條約組織（CSTO）峰會後舉行記者會，稱對美國競選活動的發展方式感到震驚，包括用絕對不文明的方法對付特朗普，「甚至企圖暗殺，而且不只一次」。
今年7月，特朗普在賓州出席集會時遭槍傷。9月身在佛羅里達州的高爾夫球場時，再有一名持步槍男子因被發現，被指控企圖暗殺。
普京又稱，「順便說一句，在我看來，他現在並不安全。」、「不幸的是，在美國歷史上發生過各種各樣的事件。我認為他（特朗普）很聰明，我希望他保持謹慎並理解這一點。」
本身受嚴密保護的普京稱，更令他震驚的是，特朗普的家人和孩子在競選期間遭到政治對手批評。他稱這種行為令人反感，並指在俄羅斯即使是「惡棍」也不會採取這種方法。
當談到美國總統拜登（Joe Biden）政府撤銷烏克蘭的武器限制，普京推測這可能是一種針對特朗普的策略。但認為特朗普會找到解決方案，並表示莫斯科已準備好進行對話。
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