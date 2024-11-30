泰國南部暴雨多地水浸齊胸深　至少9死24萬戶受災

泰國近期連降下大雨，南部68個地區發生洪水並伴有水浸，水位甚至高至胸部，24萬戶人受災，至少9死，另有13萬人流離失所。政府已派出部隊救援受災居民，並為每個省份撥出5,000 萬泰銖（約1,134萬港元）的救援資金。



泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）30日報道，南部宋卡府（Songkhla）16個地區11月22日遭水浸，超9.5萬人受影響，671個村莊被淹沒。該地受災情況28日有所緩解，旗下合艾市（Hat Yai）的水災在當日退去，當局派出人員清掃街道。其他地區仍面臨較嚴重情況，大雨料持續到12月3日。

水災還導致醫院關門、交通癱瘓，北大年府（Pattani）4間醫院被迫關門，醫護帶病人轉移至其他醫院。泰國國家鐵路局（SRT）29日取消合艾市三趟特快列車和一趟快速列車。

2024年11月28日，泰國南部也拉府（Yala），當地因連日降雨引發洪水，甚至掀翻小艇。（X@pakusinn）

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）29日舉行會議，敦促副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）與國防副部長Natthaphon Narkphanit負責救災事宜。