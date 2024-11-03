西班牙水災增至214死　義工轟政府預警太遲：本是場可避免的悲劇

西班牙華倫西亞（Valencia）地區近來遭遇「百年來最強風暴」侵襲。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）11月2日表示，暴雨引發的水災在西班牙已造成至少214人死亡，數十人失蹤。與此同時，當地民眾開始對政府遲緩的救援行動感到憤怒，有人怒批政府沒有及時發出警報，認為這本是一場可以避免發生的悲劇。



2024年10月31日，西班牙瓦倫西亞（Valencia）郊區，暴雨引發洪水後，道路上可見東歪西倒的汽車。（Reuters）

中國駐西班牙大使館2日證實，西班牙東南部洪災已導致2名中國公民遇難，另有2人失聯。

據美國《紐約時報》11月2日報道，在這場數十年來最嚴重的自然災害發生數天後，西班牙當地的災民們已開始善後工作，他們一邊清理着地面上的淤泥，一邊想搞清楚：為什麼水災規模如此之大？為什麼死了這麼多的人？

一些人將此歸咎於糟糕的運氣，一些人認為這是氣候變化影響的一個明顯例子，還有一些人將矛頭指向西班牙政客——他們直到水災肆虐、災難加劇後才發出警報。

「這是幾件事共同導致的。」22歲的Francesc Zamorano回憶說，10月29日的那個夜晚，當他離開家前往華倫西亞省塞達維鎮時，發現自己已經身處洪水之中。「顯然，這是氣候變化造成的災難，但如果政府早點發出預警，一切都會不同。」

不少西班牙民眾清楚，水災是一場嚴重而難以阻擋的災害，但他們表示，政府本可以採取更多措施來防止水災變得如此致命。

雖然西班牙氣象局此前已就即將到來的風暴發出警告，但負責管理緊急情況的地方政府直到29日晚上8點才通過自動群發消息系統發出緊急警告。

60歲的Francisco Talavera表示，當人們收到警報時，為時已晚。「那時水已經漲到這兒了。」Talavera邊說着，邊把手舉過頭頂。他位於奇瓦的家原本鋪着藍色和白色的瓷磚，現在卻被淤泥覆蓋，其中一間房間的地板塌陷，留下了一個巨大的深坑。

「如果他們及時向人們發出警報，沒有人會死在自己的車裏。」Talavera說，「如果工廠關閉，就不會有人死在工廠里。」

至於為何沒能儘早發出警報，華倫西亞地方政府發言人Josefa García Pastor解釋說，當時掌握的公開信息並沒有表明天氣會如此具有破壞性，尚未滿足發出大規模警報的條件，此前幾天，政府已經在社交媒體上發佈了一些信息，警告人們要小心水災。

許多西班牙人對這個解釋並不滿意。

2024年11月2日，西班牙華倫西亞附近的Alfafar，暴雨引發洪水氾濫後，義工們自發清理街道上的污泥。（Reuters）

華倫西亞居民伊Isabel Vicente認為，「這就是一場疏忽」，因為當她收到警報時，泥漿河已經衝破了街道，人們「已經無能為力了」。

眼下，已經有不少西班牙民眾自願前往災區救災。

據英國廣播公司（BBC）報道，在華倫西亞市中心的一座博物館大樓里，大量義工排隊領取水桶、拖把、食物和水等物資，然後登上巴士前往受災最嚴重的地區。組織者認為，僅2日上午就有1.5萬人參加了第一輪協助清理工作。

「我感到憤怒！」義工Oscar Martinez說，「這是一場原本可以避免的悲劇。地方政府所需要做的就是提前向我們發出水災警報。」

西班牙首相桑切斯2日表示，暴雨引發的水災在西班牙已造成至少214人死亡，數十人失蹤。

桑切斯在一份電視聲明中表示，除了已經部署的2500名士兵外，西班牙政府還將增派5,000名陸軍士兵協助搜查和清理工作。

桑切斯說：「我知道反應還不夠迅速，存在嚴重的問題需要彌補……城鎮被泥土掩埋，絕望的人們尋找親人……我們必須改進。」

西班牙政府已將10月31日至11月2日定為全國哀悼期。其間，政府大樓降半旗，並舉行默哀儀式。

據觀察者網此前報道，這次風暴堪稱西班牙遭遇的「百年來最強風暴」，也可能成為歐洲五十多年來最嚴重的風暴災難。有專家分析指出，本輪災害是由在當地被稱為「達納」（DANA）的極端天氣系統導致的，而且隨着氣候變化，這種極端天氣可能會愈發頻繁地出現。

2024年11月1日，西班牙華倫西亞（Valencia）Alfafar市經歷暴雨過後，消防員從塞滿車輛的隧道中抽出洪水。（Reuters）

西班牙政府官員和專家敦促對華倫西亞地區的基礎設施和防備計劃進行徹底改革，以應對更加惡劣的天氣。

「華倫西亞發生的事情告訴我們，有些事情正在發生變化。」西班牙著名政治評論員恩里克・朱莉安娜說，「我們需要為一個不同的未來做好準備。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

