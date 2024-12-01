美國擬對東南亞4國太陽能板徵收271.2%關稅

美國商務部（US Department of Commerce）宣布計劃對來自馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨四國的太陽能板徵收高達271.2%的關稅。



美國商務部11月29日發聲明指，東南亞太陽能產品在美國以低於生產成本的價格出售是不公平的，並建議對馬來西亞、泰國、越南及柬埔寨四國的太陽能板徵收介乎於21.31%至271.2%的關稅，具體稅率視生產公司和產地而定。

例如中國晶科能源公司在馬來西亞生產的太陽能板徵稅21.31%，產自越南則徵稅56.51%；中國天合光能公司在泰國生產的太陽能板徵稅77.85%，產自越南則徵稅54.46%。

2022年5月6日，美國佛羅里達州Fort Lauderdale，兩棵植物從一排排的太陽能面板中生長出來。（Reuters）

這是美國商務部針對進口自東南亞的太陽能板作出的第二個徵稅初步評估。今年10月1日公布的首個評估，將關稅稅率定在介乎於2.85%至23.06%，低於市場預期。商務部預計將在明年4月18日作出最終裁定，國際貿易管理局預計明年6月9日發布最終命令。

美國人安裝的太陽能板多數來自海外，約80%進口自馬來西亞、泰國、越南及柬埔寨四國。美國太陽能板製造商申訴，東南亞國家的廉價商品損害他們的利益，並破壞旨在培育國內供應鏈的政府投資。美國太陽能製造商聯盟貿易委員會今年4月提交請願書，要求商務部展開調查。

2024年9月5日，美國總統拜登（Joe Biden）訪問威斯康星州一間電力合作社期間發表講話，在他身後的是太陽能板。（Reuters）

為申訴企業提供諮詢的華盛頓律所合伙人布萊特比爾（Tim Brightbill）發聲明指：「我們正逐步邁向解決多年來有害的不公平貿易，保護美國太陽能製造和供應鏈中的數十億美元投資。」

美國多年前對從中國進口的太陽能產品徵收關稅後，許多中國製造商就把業務轉移到未受關稅影響的東南亞國家，從這些國家出口產品到美國，以迴避美國的關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

