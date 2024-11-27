反擊特朗普關稅論 墨西哥總統：將被迫採取對等措施
撰文：蕭通
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針對美國候任總統特朗普（Donald Trump）揚言，上台首日即對包括墨西哥在內的進口產品加徵關稅，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）11月26日表示，美國僅靠威脅和施加關稅，無法有效解決移民及毒品問題，且墨西哥將被迫採取對等措施。
辛鮑姆在首都墨西哥城舉行記者會，並發布一封致特朗普的公開信，以回應特朗普近期關於關稅、移民及毒品問題的言論。
辛鮑姆指出，非法武器從美國流入墨西哥的問題仍然嚴重，當局查獲的犯罪分子中，有70%非法武器源於美國。她表示，墨西哥既不是這些武器的生產地，也不是合成毒品的主要消費地，但因這些問題引發的暴力和人員傷亡，後果卻要由墨西哥承受。
談到關稅問題，辛鮑姆表示，如果美國對墨西哥徵收關稅，墨西哥也將被迫採取對等措施，這可能導致兩國企業運營風險上升，同時加劇通貨膨脹和失業問題。她呼籲通過對話實現理解、和平與共同繁榮。
特朗普25日在社交媒體上表示，自他上任首日起，美國將對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%的關稅，直至毒品與非法移民問題得到有效解決。
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