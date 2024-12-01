特朗普晤杜魯多　形容會面有成效

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，在擔憂貿易戰的背景下，他與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的會晤「非常富有成效」，討論了邊境、貿易和能源問題。



路透社報道，杜魯多11月29日在未經宣布的情況下突然訪問美國佛羅里達州，在特朗普的海湖莊園（Mar-a-Lago）與他共進晚餐。

特朗普過後在社交媒體Truth Social發文說：「我們討論了許多需要兩國共同努力解決的重要問題，例如因非法移民而導致許多人喪生的芬太尼和毒品危機、不危及美國工人的公平貿易協議，以及美國與加拿大之間的巨額貿易逆差。」

他也說：「杜魯多承諾與我們合作，結束這場對美國家庭的可怕破壞。」

杜魯多30日在社交媒體發文說，他期待兩國合作。「感謝特朗普的晚餐。我再次期待我們能夠共同努力。」

一名加拿大官員透露，這是一場持續三個小時、且積極和內容廣泛的晚宴。

特朗普剛在星期一（25日）放話，上任後將對加拿大和墨西哥這兩大貿易夥伴的商品加徵25％關稅，對中國商品加徵10％，直到它們採取行動取締芬太尼等毒品和遏制無證移民進入美國，外界擔憂將引發貿易戰。

杜魯多是首位在特朗普當選後與他會晤的七國集團（G7）領導人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

