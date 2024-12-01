特朗普警告中俄等金磚國家勿嘗試取代美元　否則將面臨100%關稅

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告金磚國家（BRICS），若試圖改變美元的主導地位，他將向這些國家徵收高達100%的關稅。



特朗普在其社交媒體帳戶撰文警告金磚國家勿試圖動搖美元主導地位：

特朗普11月30日在社交媒體帳戶撰文，要求金磚國家承諾不會打造新的「金磚國家」貨幣，或支持其他貨幣取代美元的主導地位，否則將面臨100%的關稅，亦無法繼續出口貨品到美國這個強勁的經濟體。

特朗普表示金磚國家可以尋找下一個「呆子」（sucker）去佔便宜，但他們絕對不會有機會在國際貿易中取代美元。

2024年11月6日，美國佛羅里達州西棕櫚灘棕櫚灘縣會議中心，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在集會上與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）慶祝勝出總統大選。（Reuters）

金磚集團現時包括中國、俄羅斯、印度、巴西、南非、伊朗、埃及、埃塞俄比亞及阿聯酋等9個成員國。

金磚國家過往曾探討如何減少對美元的依賴，包括考慮創建共同貨幣，但暫時各方認未能就此達成廣泛共識。