墨西哥總統稱已和特朗普通話　友好討論非法移民和芬太尼問題

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）11月28日表示，她已和美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，雙方在友好氣氛下同意保持良好關係。分析認為，雙方因關稅問題觸發的緊張關係，似乎有所緩解。



圖為11月13日，特朗普訪問國會山。（Reuters）

欣鮑姆前一天公開表示，如果特朗普堅持就任後對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%關稅的承諾，墨西哥將進行報復。

不過，欣鮑姆的語氣翌日顯然緩和。她在早上記者會表示，與特朗普進行了很好的對話，雙方將繼續溝通，並同意有更好的關係。她表示，兩人沒有直接討論關稅問題，但談到了特朗普指實施關稅的原因：非法移民和毒品芬太尼（fentanyl）。

特朗普也在社交媒體平台Truth Social上表示，與欣鮑姆通話後，對方同意阻止非法移民經墨西哥進入美國，有效地關上南部邊境。

不過，欣鮑姆在X表達異議，稱雙方已討論策略，在墨西哥限制非法移民進入美國。但墨西哥的政策「不是關閉邊境，而是在政府和人民之間建立橋樑」。

圖為2023年9月30日，由於美國德州國民警衛隊封鎖邊境的過境點，令墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）一側有大批移民滯留。（路透社）

針對這種差異，欣鮑姆向記者表示，「我可以向你保證，墨西哥永遠不會關閉與美國的邊境。」

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）28日稱，他認為美國不太可能加徵關稅，因為對雙方來說均代價高昂。