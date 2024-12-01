日媒：逾3成訪日客遭遇過度旅遊問題

日本是不少人的到訪熱門之選，惟大量遊客湧入亦造成過度旅遊的問題。日媒披露最新的調查顯示，超過3成受訪外國遊客表示曾在2024年訪日時遇到過度旅遊的情況。



共同網12月1日報道，日本政策投資銀行（DBJ）及日本交通公社（JTBF）聯手在7月8至18日期間於網上訪問7,796位年齡介乎20至79歲來自亞洲、英、法、美國及澳洲的人士，就他們的旅遊計劃及經歷進行研究。

日本旅遊：圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場行逛。（Reuters）

報告在10月公開，其中擠迫是他們最普遍遇到的情況，有32%受訪者稱在日時感到人山人海，比2019年疫情爆發前的30%稍為上升。

除了人多擠迫，受訪者亦認為亂拋垃圾、闖入限制區域等無禮貌行為是另一令人憂慮的問題。

京都祇園不時有藝妓和舞妓走在街頭，因而成為不少遊客的拍攝對象，但有當地居民指，有拿著相機的外國人追舞妓一直追到店內，嚴重擾民。（Getty Images）

而在對策方面，63%受訪者稱認同在日本的旅遊景點及其他設施加價，以舒緩擠迫和保護當地，比2019年的43%明顯堵加。

另外有97%曾經或計劃訪日的受訪者表示，有興趣到日本鄉郊地方觀光；至於在計劃訪日的人士中，有72%指希望到即將在大阪舉行的世界博覽會參觀。