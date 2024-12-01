日本耆英短文大賽入圍作品：桃花終於來了，結果，都是愛情詐騙
撰文：王海
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日本的「銀髮川柳」長者短文大賽自2001年開始舉行，到今年已經是第24屆（川柳與「俳句」一樣，也是17個音節 ，按5，7，5，順序排列詩歌形式。但不像俳句要求那麼嚴格，可能有點像打油詩。）老年人通過川柳，以自嘲的口吻，寫下一段段有趣又心酸的老年生活。現在，就來真實地感受下日本老人的幽默與睿智！
1. 買了省時家電，但操作起來，卻花了更多時間。
- 東京都，51歲，女
2. 桃花終於來了，但是，都是愛情詐騙。
- 靜岡縣，41歲，女
3. 一聽到老婆要旅行，瞬間覺得，精神百倍。
- 大分縣，77歲，男
4. 滿意的遺照，還沒拍好，所以還不能死。
- 北海道，74歲，女
5. 我吃過了吧，應該吃過，但到底吃了什麼？
- 群馬縣，70歲，男
6. 明明動的是腦袋，結果臉上的皺紋，卻越來越多。
- 東京都，85歲，男
7. 考慮出席的前提的是，如果我還活着的話。
- 福井縣，59歲，男
8. 跌倒了七次，怎麼可能再爬起來？
- 大阪府，74歲，男
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