特朗普班底｜FBI局長擬換人　帕特爾或上台「全面肅清」

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月30日表示，提名帕特爾（Kash Patel）出聯邦調查局（FBI）局長，意味現任局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）或遭「炒魷」。



特朗普11月30日在社交媒體Truth Social宣布提名帕特爾一事，不過仍需經過參議院的通過。

現年44歲的帕特爾曾任職於國家安全委員會（NSC）、國家情報總監辦公室（ODNI），並在特朗普第一任期末尾成為國防部高級官員。他長期批評司法部和FBI。在《政府黑幫》（Government Gangsters，暫譯）一書中，帕特爾呼籲對這兩個部門進行「全面肅清」，包括開除幾名領導，並起訴「為了政治目的而以任何方式濫用權力」的人。

2024年10月13日，美國亞利桑那州，前國防部長參謀長帕特爾（Kash Patel）在特朗普舉行競選集會當天發表講話。（Reuters）

帕特爾曾在9月一個訪問時形容，FBI的最大問題是自情報部門，指他會將這個部門分離出來。他揚言上任首天關閉FBI的大樓，並在翌日作為博物館重新開放，並將原本在大樓內工作的7000名員工調派往全國各地追捕罪犯。

美國全國廣播公司（NBC）曾在12日報道特朗普可能安排帕特爾接替克里斯托弗·雷掌管FBI一事。後者在2017年獲特朗普指定10年任期，領導FBI的工作，原本打算圓滿結束任期；但他也在做好準備被候任總統替換。

據估計，特朗普或要求克里斯托弗·雷主動辭職。

特朗普再度上台在即，FBI局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray，左2）勢被換走。（Reuters）

NBC指出，特朗普在競選時提到要為FBI清理門戶，他稱該局內部「全是政治動機和腐敗高層。」多年來他不僅經常批評克里斯托弗·雷，更嚴厲批評監督FBI的其他司法部官員。

特朗普7月遇刺後，克里斯托弗·雷在國會作證時表示，特朗普耳朵受傷可能不是因為中彈；特朗普當即要求他辭職。後來FBI證實的確是子彈造成，特朗普又原諒對方。