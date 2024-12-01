特朗普班底｜防長人選再惹爭議　曾遭母親痛批長期虐待女性

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的國防部長人選、霍士新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）早前被指曾涉及嫌性侵。如今又再次被美國媒體爆料，赫格塞斯的母親2018年因不齒兒子的所作所為，曾發電子郵件給他，指責他多年來貶低、欺騙、出軌、虐待和利用女性的行為「卑劣」（despicable）。



《紐約時報》11月29日報道，赫格塞斯的母親Penelope Hegseth2018年寫了一封郵件給兒子，「我謹代表所有曾被你以某種方式虐待過的女性（我知道有很多）對你說，請尋求協助並好好反省自己。」並表示自己依然愛他。

Penelope在郵件中表示：「我無法尊重任何貶低、欺騙、出軌、亂搞男女關係及利用女性來獲取權力和滿足自我的男人。而你就是那種男人（多年來一直如此），作為你的母親，要提及這些事情讓我感到痛苦和尷尬，但這都是令人傷感的事實。」

2017年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮接受《Fox and Friends》聯合主持人赫格塞思( Pete Hegseth ) 的採訪。（Reuters）

Penelope29日接受《紐約時報》電話訪問時指出，她當時還有向赫格塞斯發送另一封郵件，為之前所寫的內容表示歉意。Penelope指赫格塞斯當時正和妻子經歷非常艱難的離婚過程，自己才會在充滿憤怒和情緒的情況下發出第一封郵件。

Penelope在訪問中為兒子辯護，並推翻她在首封電郵中對赫格塞斯人品和對待女性方式的說法。Penelope強調：「這都不是事實。這從來都不是真的。我了解我的兒子。他是一個好父親、好丈夫」，批評媒體公布電郵內容「令人感到厭惡」。

報導指，Penelope2018年4月30日發電郵給赫格塞斯，當時赫格塞斯正與第二任妻子Samantha Hegseth經歷離婚，而離婚的導火線是是赫格塞斯在這段婚姻中與另一名霍士新聞監製發生婚外情並產下一子，導致婚姻破裂。

2024年11月21日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名的國防部長人選赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓國會山莊開會後接受媒體採訪。（Reuters）

Penelope在郵件中表示，赫格塞斯對待第二任妻子Samantha的方式讓她感到不安，她指出：「你為了一己之利而試圖給她貼上「情緒不穩」的標籤，這是卑劣和虐待的行徑。你還有一絲羞恥心嗎？」

根據《紐約時報》查閱的文件顯示，Penelope發送郵件給赫格塞斯的當晚，也將郵件轉發給Samantha。《紐約時報》從另一名與赫格塞斯家族關係密切人士獲得該封郵件副本。

Penelope受訪時表示，會向《紐約時報》提供其後發給兒子的道歉信，但此承諾並未兌現。

特朗普團隊的發言人Steven Cheung有就報道作出回應，認為《紐約時報》刊登Penelope與兒子交流的斷章取義書信是「卑劣之舉」（despicable），並強調Penelope就當時的情緒化言論感到愧疚並已向兒子表示歉意。