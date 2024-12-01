印度新德里空氣污染嚴重　政客提議遷都

印度首都新德里（New Delhi）長年受到空氣污染問題困擾，有當地國會議員認為有需要另覓新都。



澳洲傳媒News.com.au 12月1日報道，印度國會議員Shashi Tharoor在社交平台發文，質疑新德里是否仍適合繼續成為首都。他表示新德里的空氣污染問題嚴重，當地在11至1月根本無法居住，而其他時候的宜居日子亦寥寥無幾。

報道提到，新德里近日的空氣質素指標（Air Quality Index, AQI）爆燈，每平方米的污染物超過1700微克，與「良好」水平的50以下有一大段距離。當地差不多在整個11月的危害警告都是處於「嚴重」至「嚴重+」程度，直到近日才降至「不健康」。

2024年11月11日，印度北部旁遮普邦（Punjab）曼薩（Mansa），農民在稻田上焚燒秸稈導致嚴重的空氣污染。（Reuters）

受到「毒空氣」影響，新德里的學校停課、建築工程叫停、大型車輛暫時絕跡路上；企業亦要求一半員工在家工作。Tharoor批評政府多年來都對問題視若無睹的舉動不合理。

英國出於戰略考慮，於1911年將新德里定為印度首都。Tharoor指當地是全球最污染的城市，惡劣程度遠高於排第二的孟加拉首都達卡（Dhaka），又認為應該遷都至金奈（Chennai，又名清奈）。

圖為遭受嚴重空氣污染的印度首都德里，攝於2016年11月7日。（Getty Images）

金奈雖然被Tharoor形容為印度最安全及潔淨的城市，惟當地面對水浸等問題影響；亦有其他人建議選址孟買（Mumbai），但空氣質素只稍為優於新德里。有不少網民則顯得「心水清」— 他們認為遷都治標不治本，如何改善空氣質素才是重點。