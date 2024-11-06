佐治古尼效應？意大利公司奇招賣「他家附近的空氣」每罐售價曝光
撰文：中天新聞網
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到世界各地旅遊常常會購買當地特色的紀念品，而意大利的一家行銷公司竟出奇招，販售旅遊勝地科莫湖的罐裝新鮮空氣，每罐售價9.9歐元（約84港元）。
據悉，科莫湖近年因電影明星佐治古尼（George Clooney，另譯喬治克隆尼）在此置產而日益受到遊客歡迎。
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據CNN4日報道，科莫湖（Lake Como）一向是意大利的旅遊勝地，近年更因為電影取景及名人加持而越來越受歡迎，例如影壇巨星佐治古尼就在科莫湖附近擁有房產。
據意大利倫巴底大區（Lombardia）旅遊局稱，2023年就有超過560萬名遊客來到科莫湖旅遊，且這數字持續增長中。
據這家名叫ItalyComunica的行銷公司介紹，他們向遊客販售旅遊勝地科莫湖的罐裝新鮮空氣，每罐售價9.9歐元，旨在為遊客打造「可以輕鬆攜帶的旅遊紀念品」和「原創、有趣甚至具有辛辣意味的東西」。
該公司的創始人、行銷專家阿巴內爾（Davide Abagnale）表示：
這不是一個產品，而是你心裡的有形記憶。
他補充說，打開後的罐頭可以當作紀念筆筒來使用。
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據報道，「販售空氣」並非新鮮事，早在2015年，就有加拿大公司因為販售冰島的罐裝空氣，獲得超高人氣。
此外還有2020年有公司販售英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的「正宗」空氣，旨在讓居住在海外的英國人能夠嗅到家鄉的氣息。
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