瑞士機構調查全球百大空氣污染城市：99個位於亞洲　印度擁83處

撰文：張顥庭
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瑞士空氣監測平台IQAir於3月9日發表2023年度《世界空氣質素報告》（2023 World Air Quality Report），全球空氣污染最嚴重的100個城市中，共99個位於亞洲，其中更有83個都在同一國，即印度，PM2.5指數全部超出世界衛生組織（WHO）標準10倍以上。

IQAir調查全球逾7,800個城市，發現其中僅9%符合世衛標準， PM2.5年均濃度不高於每立方公尺5微克。2023年PM2.5指數最高的城市是印度北部的貝古薩賴（Begusarai），超出世衛標準逾22倍；古瓦哈蒂（Guwahati）及德里（Delhi）緊隨其後。

報告指，中亞及南亞是全球表現最差的地區，2023年污染最嚴重的4個國家為孟加拉、巴基斯坦、印度和塔吉克，其中印度共有13億人居住在空氣污染高於世衛指引6倍的地區。

圖為遭受嚴重空氣污染的印度首都德里，攝於2016年11月7日。（Getty Images）

PM2.5主要由燃燒化石燃料、沙塵暴和山火產生，一旦吸入，可深入肺組織並進入血液，有可能引發哮喘、心臟病、肺病、癌症及多項呼吸道疾病，以至兒童認知障礙。

IQAir全球行政總裁哈姆斯（Frank Hammes，暫譯）稱，在部份污染最嚴重的國家，PM2.5可令居民壽命縮短3到6年；若能源基建及農業實踐方面無重大改變，污染水平或不會明顯改善。

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