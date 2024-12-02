日本秋田縣一隻熊闖入超市　「光顧」逾2天後落網

日本秋田市11月30日發生熊闖入一間超級市場事件，造成超市內一名店員受傷，該位不速之客在店內「掃貨」超過兩天後，最終在12月2日落網。



共同網2日報道，秋田縣警方發表聲明，稱在2日早上8時10分左右於超市西面設置的捕獸籠發現熊的蹤影。

這宗「稀客」光顧事件發生於11月30日早上6時20分左右，秋田臨港警署接報，指附近土崎港西3丁目的超市Itoku土崎港分店（いとく土崎みなと店）內一名47歲男職員遭一隻長約1米的熊襲擊。

警方指，受傷員工當時在熟食區開店準備工作時遇襲，他在另一名店員協助下走到店後避難及報警求助。事發時店內約有20名員工，全部安全逃到附近地方。而遇襲員工頭部受傷，送院時生命無大礙。

熊在超市內「掃貨」期間，市政府及警方在超市正門2個出入口附近設捕獸籠，並再於1日在店後存放物資的地方附近加設陷阱，最終在2日早上成功捕捉這位「不速之客」。

事發超市位於JR秋田站西北約7公里，附近有多間住宅、食肆、酒店及警署等設施。而根據秋田市資料顯示，超市所在的地區於29日晚錄得4宗發現熊的報告，並曾與車輛碰撞。