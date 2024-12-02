德國外長訪華在即　批評中國援助俄羅斯　 威脅歐洲和平

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指責中國向俄羅斯提供武器，幫助其對抗烏克蘭，威脅歐洲和印太地區和平。



綜合路透社、彭博社和法新社報道，貝爾伯克12月1日在訪華前發表聲明說：「作為聯合國安理會常任理事國，中國非但沒有承擔起世界和平與安全的責任，反而通過向俄羅斯提供經濟和武器援助來反對我們歐洲的核心利益。」

貝爾伯克將在12月2至3日訪問中國，屆時她將與中國外長王毅會面，討論包括烏克蘭戰爭在內的問題。

貝爾伯克說，「普京對烏克蘭的野蠻侵略戰爭是對我們和平的直接威脅」，並稱這是歐中關係中不可忽視的一點。

圖為2024年6月11日，德國外交部長貝爾伯克在柏林出席烏克蘭復興會議。（Reuters）

她認為，俄烏戰爭表明，歐洲安全與亞洲安全密不可分。「如果朝鮮派遣士兵和武器對抗烏克蘭，而俄羅斯支持平壤的核計劃，那麼這將危及這裏和印太地區的和平。」

貝爾伯克還說，作為歐洲最大的經濟體，德國要維護自己的利益，就像中國要維護自己的利益一樣。「如果我們的經濟競爭被濫用於制度競爭，我們不會坐視不管。」

她續指，德國將「不會容忍其他國家違反國際遊戲規則」，通過國家補貼的生產過剩，或是在人權問題上，為了競爭優勢而無視國際勞工組織的核心勞工標準，以此損害德國和歐洲的工業。

本文獲《聯合早報》授權轉載

