法國總理預算案遭挫或陷政治動盪　極右政黨威脅進一步調整預算

法國近年因稅收低於預期、支出超標，導致公共財政急劇惡化，現任總理巴尼耶自上任以來便面臨龐大財政壓力，亟欲透過加稅、削減支出等來控制財政赤字，卻陷入了政治深淵。據報，巴尼耶政府最快將於本周面臨不信任投票，倘若通過其新政府將會垮台；即使有幸避過「逼宮」，亦只會弱化其削減支出的立場，此舉將進一步削弱該國脆弱的公共財政，並且削弱投資者的信心；該國指標性的10年期國債利率日前已首度攀升至高於希臘的水準。



彭博社12月1日報道，法國極右翼政黨國民聯盟（National Rally，RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）向巴尼耶（Michel Barnier）發出「最後通牒」，要求對方在12月2日之前回答她的要求。目前，外界普遍憂慮，巴尼耶削減支出、降低赤字的預算案最終或無法通過，導致其領導的新政府下台。

上月底，巴尼耶表示將放棄了提高電力稅的計劃，他說：「我聽取了每個人的意見，考慮了他們的意見、他們的優先事項。」但RN仍進一步要求總理修改2025年預算，包括600億歐元（約4916億港元）的預算調整、放棄建議減少藥品報銷，並提出暫停對大多數個人徵收更多所得稅等要求。

圖中白衣女子就是法國極右翼全國集會領袖、議員馬林勒龐，2024年10月1日她在法國巴黎國民議會上聆聽法國總理巴尼耶( Michel Barnier )的演講。（Reuters）

今次法國的政治風波和經濟危機始於6月，當時法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在歐洲議會選舉中大敗予RN，遂宣布提前國內選舉。結果左翼政黨新人民陣線（New Popular Front）贏下議會最多席次，但並未達到絕對多數。這導致法國下議院三足鼎立：馬克龍領導的中間派、左翼的新人民陣線和極右翼的RN。

為了制衡RN及保留自己的政治遺產，馬克龍9月才任命了右翼的巴尼耶為新任總理。

假如新政府垮台（最快可能在下週發生），可能會對法國財政和歐元區的穩定帶來災難性影響。