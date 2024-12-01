法國富商2100萬遺產贈女傭　警調查指「別墅涉非法交易」判無效

法國富商凱薩琳（Catherine Delacote）4月在泰國身亡，她生前決定把270萬美金（約2,110萬港元）遺產贈予女傭蒂阿姨（Aunt Tim），成為一時熱話，但泰國警方經過7個月調查後發現，案件中存在非法交易等商業活動，導致這筆大額遺產中部份資產無效，包括一棟別墅與兩塊土地。



泰媒Khaosod English於11月27日報道，在凱薩琳4月輕生後，當地政府展開調查，發現她利用非法活動獲利並買下物業，2間物業公司、2名泰國人26日面臨提交虛假官方文件、協助外籍人士非法收購土地等多宗指控。

蒂阿姨未因案件受到警方調查，但如今未能繼承房產，根據凱薩琳的遺囑，她仍可獲得其他資產，例如保險箱中的珠寶和銀行存款。

法國59歲女富商凱薩琳（Catherine），疑似無法承受罹癌帶來的痛苦，4月下旬在蘇梅島豪華別墅泳池旁輕生。生前竟將1億遺產給相識17年的貼身管家蒂阿姨（Aunt Tim）。（YouTube@ลุยชนข่าว）

她還在調查事件後坦言無意成為事件焦點，並仍會「像凱薩琳在世時一樣打理別墅」，蒂阿姨曾盡職照顧凱薩琳長達17年，從未覬覦她的財產，還承諾將照顧她留下的三隻愛貓。

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