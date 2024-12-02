法國財政危機升級：恐步希臘後塵並為歐元區穩定帶來災難性影響？

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）自上任以來便面臨龐大財政壓力，亟欲透過加稅和削減支出的方式來控制財政赤字，然而目前陷入預算案角力的泥沼。他現時面臨極右翼政黨國民聯盟（National Rally，RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）的「逼宮」，後者已發出「最後通牒」，要求對方在12月2日之前回答她的要求。無論巴尼耶政府的預算案是否將撐得過，均會進一步削弱該國脆弱的公共財政，以及削弱投資者的信心。



法國近年因稅收低於預期、支出超標，導致公共財政急劇惡化，2023年的公共赤字達到經濟產出的5.5%，遠高於政府目標4.9%以及歐盟上限3%，因而被歐盟警告，甚至恐遭開罰。

巴尼耶因此試圖在議會通過加稅和削減開支600億歐元（約4916億港元）的預算案，以控制國家不斷上升的公共赤字。按照其計畫，法國明年借款可能會減少到GDP的5%，但如果不採取這一行動，借款可能會達到近 7%，這將是歐盟穩定與增長公約3%上限的兩倍多。

巴尼耶試圖在議會通過加稅和削減開支600億歐元的預算案，以控制國家不斷上升的公共赤字。(Reuters)

如今，面對國內的嚴峻政治危機，不單已使投資者信心惡化，債券市場因此經歷嚴重資金外流，指標性的10年期國債利率於上月28日首度攀升至高於希臘的水準。11月28日，法國國債利率曾短暫升至3.02%，高於希臘同期國債利率的3.01%，隨後回落至2.95%，希臘則為2.99%。

在歐債危機最嚴重的2012年，希臘10年期國債利率曾較法國同期國債高出30個基點，但希臘近年逐漸從危機中復甦，主權債信評也於去年獲國際信評機構標準普爾（S&P）及惠譽（Fitch Rating）提高至投資級。

史無前例的混亂局面

這次法國預算案之爭陷入僵局，之所以讓外界高度關注，原因是雙方互不讓步的態度嚇怕了投資者，而且法國政府如果在年底預算截止日期前垮台亦將是史無前例的；如果法國在無預算的情況下開始新的一年，基本上就會陷入混亂。

馬林勒龐已發出「最後通牒」，要求巴尼耶在12月2日之前回答她的要求。(Reuters)

由於馬林勒龐所屬的國民聯盟在議會中擁有最多席位，她曾警告稱，除非巴尼耶調整 2025 年預算，否則將支援不信任動議。上周，巴尼耶政府同意國民聯盟的主要要求之一，放棄提高電力稅，但國民聯盟仍堅持其他要求，包括將養老金與通脹掛鉤等。

面對馬林勒龐最快本周推翻政府的威脅，法國政府態度也十分強硬。法國財政部長阿爾芒Antoine Armand日前在接受媒體採訪中表示，法國政府不會接受最後通牒，「我們不會被勒索。」雙方態度的強硬，使外界對預算案獲通過沒有太大的信心。

如果政府被推翻，意味着什麼？

巴尼耶此前表示，推翻政府可能會在金融市場引發「大風暴和非常嚴重的動盪」。但馬林勒龐則淡化了年底前沒有預算的後果，她對媒體表示：「法國的制度設計得很好，完全沒有理由恐慌，因為沒有什麼是確定的。」

如果巴尼耶被趕下台，總統馬克龍（Emmanuel Macron）將不得不重新任命他或選擇一位新總理。(Reuters)

有法律專家指出，政府可以採取緊急措施，允許國家徵稅，並頒佈法令授權最低限度的支出，以避免政府關門。

此外，如果巴尼耶被趕下台，總統馬克龍（Emmanuel Macron）將不得不重新任命他或選擇一位新總理。但總統將面臨同樣艱難的平衡，因為直到7月才有可能舉行新的立法選舉，而任何新政府都仍然需要緊急提出2025年預算。

法國是否正走向希臘式的債務危機？

法國政府發言人布雷根（Maud Bregeon）表示，法國可能面臨「希臘情景」，財政部長阿爾芒將法國比喻為「一架高空飛行、面臨失速風險的客機」。這是否意味法國真的面臨希臘式的債務危機嗎？

在歐債危機最嚴重的2012年，希臘10年期國債利率曾較法國同期國債高出30個基點，但希臘近年逐漸從危機中復甦。(Getty)

有外媒分析稱，法國國債利率目前仍遠低於預測債券市場危機的水準，法國10年期國債與德國同天期公債的利差雖於27日擴增至90個基點，為12年來最大利差，但隨後已縮窄至82個基點。不過，法國國債利率於周四升至高於希臘的水準，仍然突顯了投資者將法國歸類為歐元區的高風險國家之一。

在政治與財政危機的夾擊下，標普於今年5月底已調降法國主權評級，稱該國預算收支惡化、政治分裂導致改革措施難以實行，因而將評級由「AA」調降至「AA-」。另外，惠譽亦於10月調降法國信用評級展望，雖維持信用評級為「AA-」，但預期展望從「穩定」調整為「負面」，以反映該國在經濟增長和公共財政方面面臨的挑戰。