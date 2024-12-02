特朗普警告金磚國家　俄羅斯回應：強迫使用美元適得其反

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月30日威脅金磚國家（BRICS），若試圖改變美元的主導地位，將被徵收高達100%的關稅。俄羅斯12月2日回應稱，美國的企圖只會適得其反。



路透社報道，針對特朗普的威脅，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美元正在失去作為許多國家儲備貨幣的吸引力，這一趨勢正在加速：「愈來愈多國家在貿易和對外經濟活動中改用本國貨幣。」

2024年10月24日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會期間與玻利維亞代表團成員舉行會議。（Reuters）

他預測華盛頓的企圖只會適得其反：「如果美國使用力量，就是他們口中的『經濟力量』，強迫各國使用美元，將進一步加強（國際貿易中）改用本國貨幣的趨勢。」

路透社則指，儘管經濟碎片化推動金磚國家從美元轉向其他貨幣，但由於美國經濟強勁、貨幣政策收緊以及地緣政治風險加劇，事實上美元主導地位近來得到加強。

2024年11月6日，特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。（Reuters）

報道引述大西洋理事會地緣經濟中心（Atlantic Council's GeoEconomics Center）今年一項研究顯示，美元仍是全球主要儲備貨幣，無論是歐元或金磚國家，都無法降低全球對美元的依賴。

金磚國家目前有9個成員國，包括中國、俄羅斯、印度、巴西、南非、伊朗、埃及、埃塞俄比亞和阿聯酋。