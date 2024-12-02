杜魯多訪美晤特朗普　加拿大財長籲統一美加墨對華政策

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣稱要對加拿大增加關稅之後，緊急赴美與特朗普會面。在這同時，加拿大財政部長說，美國、加拿大和墨西哥這三個北美貿易夥伴應劃一對華政策。



杜魯多星期五（11月29日）抵達佛羅里達州棕櫚灘，與特朗普在海湖莊園共進晚餐。杜魯多的官宣日程未包括佛羅里達州，但路透社的目擊者目睹他步出西棕櫚灘一家酒店，前往海湖莊園。杜魯多和特朗普團隊未就此行程作回應。

2024年11月29日，加拿大總理杜魯多離開美國佛州西棕櫚灘的酒店，前往海湖莊園會見美國候任總統特朗普。（Reuters）

知情者透露，特朗普選定的內政部長伯古姆（Doug Burgum）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 以及國家安全顧問沃爾茨（Mike Walz）也出席了會談。

特朗普剛在星期一放話，上任後將對加拿大和墨西哥這兩大貿易夥伴的商品加徵25％關稅，對中國商品加徵10％，直到它們採取行動取締芬太尼（Fentanyl）等毒品和遏制無證移民進入美國。

杜魯多是首位在特朗普當選後與他會晤的七國集團（G7）領導人。他在會談後沒有透露會談內容，也不回應記者提問。

2024年11月6日，特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。（Reuters）

如果美國真的徵收額外關稅，對加拿大的衝擊會很大。去年，加拿大超過四分之三的出口，即5927億加元（約3.2977萬億港元）的貨物是輸往美國，當地近200萬個就業崗位依賴貿易。

有人認為，特朗普的關稅威脅或許是要為貿易談判積攢籌碼，但杜魯多早前在愛德華王子島省接受媒體採訪時說：「當特朗普這樣說的時候，他就是打算這麼做……這是毫無疑問的。」

加拿大國旗：2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

目前，杜魯多在國內面對壓力，要他加大邊境安全和國防開支為緩解特朗普就職後施壓做準備。最大省份安大略省省長福特就透露，數月來他一直敦促杜魯多表明加拿大會盡力處理美國對經濟和安全問題的擔憂。

加拿大卡爾頓大學（Carleton University）國際事務教授漢普森告訴彭博社，杜魯多的棕櫚灘之行象徵意義極大。「我們都知道他為什麼要去那裏，絕不是為了給特朗普烤火雞抹油。」

經濟師認為，特朗普若加徵關稅將使墨西哥和加拿大遭受重擊。特朗普如果真這麼做，可能重新點燃他第一任期的貿易爭端；當時，他迫使北美自由貿易協定重新談判，改為「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），最終保留大批商品在三國之間免稅流動，但修改了針對造車業等工業的限制。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland ）2024年7月1日在加拿大安大略省渥太華市出席加拿大國慶日慶祝活動上發表講話。（Reuters）

不過，美加有人擔心中國會利用USMCA之便，經由墨西哥向北美出口廉價商品。安大略省已提議將墨西哥從USMCA剔除，讓加拿大與美國簽署雙邊協議。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）29日在記者會上被問及這個問題時說，加拿大傾向於維持三國協定，但三國應制定完全一致的對華政策。

她說： 「我們認為，今天USMCA的所有國家有機會合作對中國達成一個完全一致的政策，以保護我們的全體工人，並確保我們在這個確實重要的事情中互相支持。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

