施紀賢在俄烏問題上轉軚？　首承認雙方可通過談判結束戰爭

英國首相斯施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）明確表示，俄羅斯和烏克蘭可以通過談判結束戰爭，而加大對烏克蘭的支持對確保烏克蘭在和談中處於最有利地位至關重要。



一名英國政府官員向路透社表示，這是施紀賢就俄烏通過談判結束戰爭所做的最明確表述。

施紀賢12月2日在倫敦金融區的一場演說中強調西方繼續支持烏克蘭的重要性，並警告指，俄羅斯在烏克蘭的勝利將威脅歐洲的安全、穩定和繁榮，尤其重要的是它可能激勵俄羅斯的盟友。

圖為2024年11月7日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）出席歐洲政治共同體（EPC）峰會，與英國首相施紀賢（Keir Starmer）談話。（Reuters）

施紀賢說：「我們必須繼續支持烏克蘭，並盡一切努力支持他們自我防衛。」

他指出：「讓烏克蘭在談判中處於最有利的位置，使他們能夠按照自己的意願實現公正持久的和平，保障他們的安全、獨立和選擇自己未來的權利。」

自俄羅斯於2022年2月開始入侵烏克蘭以來，英國一直公開力挺烏克蘭，也是第一個向烏克蘭提供更先進武器的國家，包括主戰坦克和遠程巡航導彈。

2024年12月2日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦市政廳舉行的年度市長宴會上發表講話。（Reuters）

現在是俄烏戰爭的一個關鍵時刻，俄羅斯正以最快的速度推進戰爭，而即將在下個月上任的美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高度質疑美國給予烏克蘭的支持，他還承諾一上台就會讓俄烏戰爭結束。

本文獲《聯合早報》授權轉載

