英國淨移民去年達破紀錄逾90萬人　施紀賢承諾推新計劃減少移民

英國國家統計署（Office for National Statistics）最新公布的移民數據顯示，截至去年6月的12個月，淨移民人數達到破紀錄的90萬人，遠高於之前預計的74萬人。而截至今年6月淨移民人數回落至72萬人，按年下跌20%。首相施紀賢（Keir Starmer）11月28日批評，前保守黨政府的移民政策導致近年淨移民人數增長超出規模，他承諾將迅速推出減少移民的計畫如嚴格審批工作簽證等，並將加強對簽證渠道濫用的打擊。



統計署指，去年的移民上升與烏克蘭戰事、英國脫歐後移民制度改變有關，而今年下降的原因是前首相辛偉誠（Rishi Sunak）收緊簽證規則後，學生簽證入境者的隨行家屬數量有所減少。

施紀賢強調，現屆政府會改革現今的積分制移民制度，絕大多數的移民都是為了填補英國勞動力缺口，當局會打擊濫用簽證的途徑，警告任何拒絕合作的僱主，將被禁止僱用海外勞工。施紀賢指有關改革的白皮書已交移民諮詢委員會檢視，短期內公布。

英國經濟・英國旅遊・英國移民：2023年3月23日，英國希斯路機場（Heathrow Airport）第5客運大樓入境護照檢查區有標明是英國邊境的標誌。（Reuters）

非法移民方面，今年2月發布的官方統計數據顯示，2023年英國共有36,704人非法入境，較前一年2022年下降三分一，其中80%的人是乘坐小船偷渡。

這歸功於去年7月保守黨推出了《非法移民法》，規定非法移民無權在英國居留，司法部門必須予以拘捕並迅速遣返；另外，英國與伊拉克日前還簽訂協議，確保可以將尋求庇護失敗的伊拉克人迅速遣返回國。