施紀賢習近平會晤：英國將是中國「可預測和務實的合作夥伴」

中英領導人在時隔六年面對面會晤。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在巴西G20峰會期間與中國國家主席習近平的會晤時表示，他希望與中國建立「認真、務實」的關係。



施紀賢周一與習近平會面後對傳媒表示： 「我一直很清楚，我希望與中國建立認真務實的關係。它是世界第二大經濟體，是我們最大的貿易夥伴之一，因此我們有顯然需要討論的問題」「英國將是一個可預測的、貫徹的、致力於法治的主權行為體。

施紀賢又稱同時向習近平清楚表達「我們在哪些問題上意見不一致」，包括人權、香港及俄烏戰爭等問題。

「我們希望我們的關係是一致的、持久的、尊重的，就像我們所同意的那樣，盡可能避免意外，加強對話應能提供更強的理解。」

習近平對施紀賢的經濟政策表示讚賞，在談到貿易關係「開創新局面」時，讚揚工黨政府「努力修復經濟基礎」。施紀賢向習近平提及，希望盡快在北京或倫敦主持與習近平和中國總理李強的全面雙邊會談，旨在為冷淡的英中關係翻開新的一頁。雙方也同意英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）於明年訪問北京，與副總理何立峰討論經濟與金融合作事宜。

氣候變遷是英方關注的焦點，唐寧街發言人表示，首相施紀賢希望中國在全球努力上給予支持，尤其是考慮到美國總統當選人特朗普上任後預計將撤銷綠色政策。

施紀賢也強調他的政府的做法將「永遠根植於英國的國家利益，但我們將是中國一個可預測和務實的合作夥伴」。