澳女駕車突遭「世界第四毒蛇」纏腳　結局令專家也高呼奇蹟

澳洲傳媒9news報道，墨爾本一名女子於高速公路行駛途中感覺腳上纏有異物，猛然一看竟是一條活生生的蛇，女司機在慌亂之際冒險穿梭車流，並設法擊退該條蛇，所幸最終得以成功脫離險境。



事發在11月30日，警方透露，民眾報案表示蒙納許高速公路（Monash Freeway）上有女司機赤腳站在路肩試圖攔車，經警方詢問，女子說明車上意外遭蛇闖入的狀況，警方立即聯繫墨爾本蛇類控制中心專家南寧加（Tim Nanninga）協助捕蛇，最終安全地將蛇釋放到叢林中；女司機雖飽受驚嚇但並無大礙，送醫觀察後也評估出並未被蛇咬傷。

澳洲墨爾本一名女司機於高速公路行駛途中驚見腳上纏著劇毒虎蛇，所幸最終成功脫離險境。（YouTube@Sky News Australia）

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追查後發現這條引發騷動的蛇品種名為「虎蛇」，是世界上第四毒的蛇類，威脅性不容小覷，牠們甚至會找到一個藏身洞待上好幾天，令人無法捉摸；幸運的是當下蛇是在車尾竄動，才能成功捕獲。因此女子能夠完善處置並全身而退，讓南寧加也直呼：

這真是一個奇蹟！

由於墨爾本正處於炎夏，環境因素導致蛇容易從原本棲息的小溪和河床中跑出來，專家建議民眾遇到蛇時不要接近它，應立即請求專業人士協助，保持冷靜、保持距離才是當下與蛇共處的最佳方式。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】