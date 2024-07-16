2遊客接連拍到「長牛角的蛇」嚇傻　高清近照曝光　動物學家解謎

內地有網友今年5月發布影片稱，在四川涼山美姑縣拍到「天青牛蟒」，一時在網上引起熱議。



影片顯示，一條蛇形生物游移於草叢之中，三角形的頭部兩側有異物支出，似乎長有一對「牛角」，被一些網友稱為「天青牛蟒」。

據悉，天青牛蟒，是玄幻小說《鬥羅大陸》及其衍生作品中的角色。

有網友今年5月在四川涼山美姑縣拍到「長牛角的蛇」，一時在網上引起熱議。時隔一個多月後，一名網友在美姑縣境內再次發現類似生物，並進行了近距離拍攝。（微博影片截圖）

有網友今年5月在四川涼山美姑縣拍到「長牛角的蛇」，一時在網上引起熱議。時隔一個多月後，一名網友在美姑縣境內再次發現類似生物，並進行了近距離拍攝。（微博影片截圖）

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據《紅星新聞》報導，5月27日，涼山美姑縣網友發布一則關於蛇的影片，在網上引發了熱烈的討論。

影片顯示，一條蛇形生物游移於草叢中，背部隱約有污白色條紋，三角形的頭部兩側有異物支出，形似長了「牛角」。

有網友戲稱：「這蛇怎麼紮了兩個辮子。」還有網友稱，這是「星斗大森林裡面的天青牛蟒」。

這究竟是一種什麼蛇？網友們展開了激烈的討論，有人認為是眼鏡王蛇，有人認為是頸棱蛇。

有科普作者表示：「眼鏡王蛇幾乎只以其他蛇類為食，並且對蛇的種類也十分挑剔，牠們通常不會獵食鳥類或蛤蟆等生物。影片中的蛇其實是一條頸棱蛇，這是一種無毒的蛇，主要以蟾蜍和蛙類為食。而影片中從頭部兩側支出的角，正是還未吞入口中的蟾蜍的兩條腿。」

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由於該段影片的拍攝角度和模糊畫質，也為此事增加了一些神秘感，有人還對影片真實性提出疑問。

時隔一個多月後，一名網友在美姑縣境內再次發現「天青牛蟒」，並進行了近距離拍攝。

據拍攝網友「涼山的雲」表示，7月14日，他們經過美姑縣拖木鄉，開車的師傅發現路上有個黑色東西：「差點被壓到了，下車一看才發現是一條蛇，像長了角似的。當時，牠正在吞一隻癩蛤蟆（蟾蜍），然後蟾蜍的腿還露在外面，看起來就像長了角一樣。」

這段影片發出後，再次在網上引發熱議。不少網友稱：

「終於找到真相了！」

「成功解答了之前那條影片的疑問。」



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7月15日，成都華希昆蟲博物館的館長趙力表示，網友拍攝的兩段影片均是遊蛇科的頸棱蛇在吞食中華蟾蜍。

趙力介紹，頸棱蛇是一種無毒蛇，身體呈棕色或灰褐色，頭部較大。頭部在縮扁時會呈三角形，外觀非常類似山烙鐵頭和蝮蛇，因此也叫偽蝮蛇。

牠是一種中型蛇類，性情溫順，不會攻擊人類，「這種蛇在涼山美姑還是比較常見，頸棱蛇已被列為《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》，俗稱『三有保護動物』，受到國家法律保護」。

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「頸棱蛇主要以蟾蜍、青蛙為食，有時也吃蜥蜴，牠最喜歡在路邊、乾涸的溝渠、草坡上活動，影片中的環境也符合牠生活的環境」，趙力表示，之前網友拍攝的影片不清晰，因此有人認為是眼鏡王蛇。

但這次拍攝的影片很清晰，可以清楚看到頸棱蛇吞蟾蜍的過程：「眼鏡王蛇的體型比頸棱蛇大得多，而且主要吃蛇，不吃蟾蜍，最新的影片可以很明確地看出是一條頸棱蛇。」

趙力表示，蟾蜍比頸棱蛇身體粗大，因此頸棱蛇從蟾蜍的頭部開始吞，只有蟾蜍的腳收攏後才能完全吞下：「蟾蜍的腿從蛇嘴裡伸出來，造成了視覺上的錯覺，並不是蛇長了『角』。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】