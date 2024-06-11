恐怖「蛇頭魚」入侵美國　能陸上爬行離水呼吸　當局下「格殺令」

美國密蘇里州近期再度發現「烏鱧」（Channa argus），這種動物俗稱「北方蛇頭魚」，能夠在陸地上滑行，並且呼吸空氣，卻是入侵性外來種生物。



因此密蘇里州環境保育部（MDC）建議，萬一捕獲千萬不可釋放，而是要盡速撲殺。

北方蛇頭魚（northern snakehead）相關照片（mdc.mo.gov）

北方蛇頭魚（northern snakehead）相關照片（mdc.mo.gov）

點圖放大瀏覽更多北方蛇頭魚（northern snakehead）相關照片：

+ 17

「北方蛇頭魚」（northern snakehead）身體細長，覆蓋蟒蛇一般的鱗片，長度可達1公尺，是一種掠食性魚類，以其他魚類、甲殼類動物、青蛙、小型爬蟲類，甚至小型鳥類及哺乳類動物為食。

不過，牠能夠呼吸空氣，因此在水裡缺氧時仍能存活，只要保持濕潤，還可在陸地上生存數日，甚至像蛇一樣滑行。

由於「北方蛇頭魚」不是美國本土物種，而是來自亞洲的外來種，不僅會捕食原生物種，還可能與之競爭生存資源，因此對於美國本土生態構成威脅。

【同場加映】加州驚現「海怪級」巨型水母新物種 血紅大眼張牙舞爪模樣極嚇人（點圖放大瀏覽）：

【同場加映】加州驚現「海怪級」巨型水母新物種 血紅大眼張牙舞爪模樣極嚇人

+ 6

5月25日，一名釣客在瓦帕佩洛湖（Wappapello Lake）捕獲「北方蛇頭魚」，成為該州史上第4次捕獲紀錄。

他意識到獵物與眾不同，立刻展開一番研究，確認正是「北方蛇頭魚」後，將其放在人行道上數小時：「以為牠會死掉，但卻沒有。」

最後，釣客將「北方蛇頭魚」放入袋裡，送至當地美國陸軍工程兵辦公室。MDC專員普朗克特（Jacob Plunkett）大約4小時之後才接手：「當我撿起這條魚時，牠還活得好好的。」

美國陸軍工程兵團的雷蒙斯（Eric Lemons）也說：「這些魚非常擅長繁殖，生長（數量）成長速度非常迅速。牠們可以離水生存很長一段時間，還能穿越潮濕的草地和濕地。」

【延伸閱讀】澳洲男游水遭鯊吻 絕望中自拍錄遺言 血染大海痛苦掙扎超驚險（點圖放大瀏覽）：

【延伸閱讀】澳洲男游水遭鯊吻 絕望中自拍錄遺言 血染大海痛苦掙扎超驚險

+ 20

另據WWNY報導，密州居民希普曼（Josh Shipman）6月5日在瓦帕佩洛湖釣魚，疑似又捕獲一隻「北方蛇頭魚」：「我當時心想，這是我抓到最大的鱸魚，直到看見蛇的鱗片。」

他目前已經把魚放入冷凍庫，等待MDC回應。如果獲得證實，這將是密州第5度捕獲這種魚類。

密蘇里州2019年在水溝裡第一次發現「北方蛇頭魚」，去年又有2隻被漁民釣起。官員們認為，2008年阿肯色州一座商業魚類養殖場發生意外後，這種入侵性魚類首次進入美國河流，從聖弗朗西斯河（St. Francis River）一路往北擴散。

MDC官網詳細介紹了「北方蛇頭魚」的特徵，如果確認捕獲，絕對不可以釋放，而是建議透過「切斷頭部、取出內臟或者放入密封塑膠袋」殺死牠。

【同場加映】浙江多處出現「藍眼淚」奇觀 民眾紛湧海邊手一撈秒變「阿凡達」（點圖放大瀏覽）：

【同場加映】浙江多處出現「藍眼淚」奇觀 民眾紛湧海邊手一撈秒變「阿凡達」

+ 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】