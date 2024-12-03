法國總理強推預算案引發彈劾　政府垮台有何後果？｜新聞背後

由法國總理巴尼耶（Michel Barnier）領導、上任僅3個月的新政府，幾乎肯定會在本星期內因不信任投票倒台，成為自1962年以來首例。

法國近年因稅收低於預期、支出超標，導致公共財政急劇惡化，巴尼耶在2025年預算案中透過加稅、削減支出等來控制財政赤字，但引起不滿。本周一（2日），巴尼耶援引憲法第49.3條，繞過議會來推行社會保障預算法案（Social Security Financing bill），引發反對派的彈劾動議。



觸發援引第49.3條的是……

法國憲法第49.3條允許政府在不經投票的情況下推動政府擬議的社會保障預算獲得通過，不過，此舉亦有可能引起觸發不信任投票程序，議員可以選擇在24小時內提出不信任動議，並必須在 48 小時內進行投票；如果動議成功，立法將被否決，政府將被視為垮台。

法國極右翼政黨國民聯盟（National Rally，RN）及左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）已隨即提出不信任動議，意味新政府最快可能在本周三（4日）被推翻。

圖為2024年12月2日，法國議會就預算案內的社會保障內容進行辯論，總理巴尼耶（Michel Barnier）宣布利用法國憲法第49.3條，在無需議會投票下讓該部份法案通過。（Reuters）

巴尼耶政府的問題源自於總統馬克龍（Emmanuel Macron）於6月的歐洲議會投票中慘敗後決定解散議會並提前舉行選舉。在其後的大選中，由主流社會黨 (PS) 和以梅朗雄為首的激進左翼不屈法國 (LFI) 等左傾政黨組成的聯盟 NFP 贏得了最多席位。

最終，馬克龍的聯盟被擊敗，屈居第二，而國民聯盟雖然最終成為最大的單一政黨，但排名第三。因此，議會被分為三個大致相等的集團——左翼、中間和右翼/極右翼——其中沒有一個集團擁有多數席位。

圖為法國總理巴尼耶（右）2024年9月5日在巴黎出席接任儀式，左為前總理阿塔爾。（Reuters）

下一步將會發生什麼？

一旦不信任投票通過、政府垮台，巴尼耶將被迫辭職，其2025預算案也將胎死腹中。馬克龍可能會要求巴尼耶留任，作為看守政府處理日常事務（如支付工人薪資和分配退休金），但內閣會議將中斷，而看守政府是否能動用憲法權力通過法令則存在爭議，觀察者認為馬克龍採取這一做法的可能性較低。

更有可能的做法是，在國民議會未能在特定期限內對預算進行表決的情況下，看守政府提出特別緊急立法，將前一年的預算案延長數月，維持現有的財政支出限制和稅收規定，令公務員可繼續領薪，不至於像美國一樣出現政府關門、行政癱瘓的局面。

馬克龍的另一個選擇是，任命一個技術官僚政府來避開不信任投票、處理行政事務，直至明年6月，馬克龍有權再次解散國民議會。馬克龍本人也面臨下台的呼聲，這將引發新的總統大選，但他已駁回這一說法。根據法國憲法，馬克龍可以繼續擔任總統至2027年任期屆滿，但無法再尋求連任。