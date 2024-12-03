伊朗及土耳其外長會晤 促敘利亞衝突各方避免緊張局勢升級
撰文：蕭通
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敘利亞局勢不穩，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）12月2日在安哥拉，與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）會晤，雙方一致呼籲敘利亞衝突各方避免緊張局勢升級。阿拉格齊於1日晚抵達安卡拉，此前曾到大馬士革與敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）會面，表達伊朗對敘國政府的支持。
另外，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）2日分別與巴沙爾，以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）通電話，重申伊朗將繼續支持敘利亞。
費丹指出，敘利亞爆發內戰13年來，內部問題仍沒有得到解決，導致目前的緊張局勢。土耳其將繼續在阿斯塔納（Astana）會談進程框架內，與伊朗保持協調。
阿拉格齊強調就地區問題進行磋商的重要性，表示此次訪問的重點是伊土兩國的密切合作。阿拉格齊指責，敘利亞某些「恐怖組織」與美國和以色列等外部勢力勾結，破壞地區穩定，以分散對以色列在加沙及黎巴嫩犯下罪行的注意力，在敘利亞製造不穩定因素。
針對敘利亞問題的阿斯塔納會談，是由俄羅斯、土耳其、伊朗三國於2017年1月發起，主要目的是推動敘利亞政府軍與反對派武裝實現停火，尋求敘利亞危機解決方案，並合作打擊敘國境內恐怖組織。
自11月27日起，敘利亞政府軍與反對派武裝及極端組織，持續在西北部地區大規模交火。該國國家電視台12月1日報道，政府軍在過去3天的軍事行動中，擊斃約1,000名反對派武裝和極端組織分子。
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