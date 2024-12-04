韓國戒嚴懶人包｜短暫6小時戒了又解　一文回顧重要事件｜有片

韓國總統尹錫悅12月3日晚突然宣布戒嚴令，其後國會議員投票推翻。尹錫悅其後在凌晨時分撤回頒布6小時的戒嚴令，並撤出投入戒嚴事務的兵力。《香港01》在這裏為讀者梳理這一場韓國史上「最短命」的戒嚴令。



以下時序按韓國當地時間整理：

12月3日

2237: 韓國總統尹錫悅在首爾龍山區總統室發表緊急演說，指控以共同民主黨為首的國會反對黨同情朝鮮並透過反國家活動癱瘓政府，宣布全國進入緊急戒嚴狀態。

韓國總統尹錫悅頒布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

2250: 尹錫悅頒布戒嚴令後，戒嚴司令部宣布即刻禁止國會、地方議會及政黨活動，並禁止集會示威等政治活動，違者可直接拘留。國會大樓被封鎖，戒嚴部隊被部署到國會議事堂。從網上有影片可以見到，示威者與把守國會大門入口的警察發生衝突。

2024年12月4日，韓國首爾，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，警方關閉國會入口大門，把守的警員與示威者發生推撞。（Reuters）

12月4日

0002: 網上開始流出韓國網民分享坦克車和裝甲車駛入首爾的照片。

0010: 網上出現民眾用肉身阻擋裝甲車前進的照片。

0020: 網上出現韓國軍方進駐控制國會大樓的影片。

0030: 有網上有影片顯示，示威者嘗試衝入國會大樓，與現場的警察和軍人爆發衝突。

0054: 最大反對黨共同民主黨魁李在明透過網上直播，表示戒嚴令違法、違憲，呼籲韓國民眾前往國會議事堂，保護國會。由於國會大門緊鎖，李在明直播翻牆，並成功進入國會。

0047: 禹元植宣布召開國會全體會議。凌晨1點剛過，國會以190票贊成全票通過解除戒嚴令，國會議長室透過公告表示解除戒嚴要求案已經通過，宣佈戒嚴令無效。

2024年12月4日，韓國首爾，總統尹錫悅宣布戒嚴令後，議員們聚集在韓國國會大廳內。（Reuters）

韓國戒嚴：12月4日清晨，國會迅速投票駁回尹錫悅的戒嚴令。（Reuters）

0120: 在國會推翻尹錫悅的戒嚴令後，前往執行戒嚴令的軍人開始撤離國會大樓。

0430: 韓國總統尹錫悅終於在壓力下宣布撤回戒嚴令，為這場為時6小時的戒嚴劃下句號。