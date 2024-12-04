韓國戒嚴草草收場　專家：總統尹錫悦必遭彈劾而非重啟軍政府

韓國總統尹錫悅星期二（12月3日）晚上宣布戒嚴僅數小時後便屈從於國會的反對撤銷戒嚴令。分析人士指出，尹錫悅必定遭受彈劾，而非使韓國回到軍政府時代。



彭博社報道，尹錫悅星期三（4日）凌晨4時過後在總統府通過直播發表講話，稱「將接受國會要求」，召開內閣會議解除戒嚴。他說，已召集會議，但閣員尚未到場。據韓聯社報道，政府在當天4時30分審議通過關於解除戒嚴的決定。

2024年12月4日，韓國首爾國會大門前發生抗議活動，民眾和議員譴責總統尹錫悅宣布戒嚴令，並要求其辭職。（Reuters）

現年63歲的尹錫悅星期二突然宣布戒嚴，令全國、議員和投資者大為錯愕。他指責反對黨試圖癱瘓政府，稱要剿滅「從北」（親朝鮮）勢力，聲稱此舉意在「維護自由憲政秩序」。這名韓國領導人的冒險舉動讓所屬政黨同仁乃至美國和其他盟友都矇在鼓裏。

在亞洲工作近10年的金融服務公司 TS Lombard 經濟師羅裏·格林（Rory Green）說，尹錫悅「現在注定面臨彈劾」。韓國隨後將舉行總統選舉，時間可能在2025年第二季初，在野的共同民主黨將是獲勝的大熱門。

2024年12月4日，韓國首爾國會附近，示威者在韓國國旗下要求尹錫悅下台。（Reuters）

分析人士指尹錫悅的舉動是一步政治險棋，認為尹錫悅更可能遭到反噬，而不是導致韓國回到過去的軍政府時代。

據韓聯社報道，在尹錫悅宣布將解除戒嚴令後，韓國聯合參謀本部宣布，截至凌晨4時22分，投入緊急戒嚴的兵力已歸隊返回原駐地。報道稱，沒有發現朝鮮方面有任何異常活動。

2024年12月4日，韓國首爾，國會通過一項動議要求解除總統尹錫悅宣布的戒嚴令後，最大在野黨共同民主黨魁李在明向媒體發表講話。（Reuters）

韓國科技院文化科技學院社會學教授李雲在（Lee Won-Jae）認為，即使戒嚴令只維持一天，由此給韓國帶來的政治不穩定將持續兩三年。

法國農業信貸銀行新興市場研究和策略負責人奧爾加·揚戈爾（Olga Yangol）說：「總統似乎有濫用戒嚴法之嫌，現在還不清楚這到底意味着什麼。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

