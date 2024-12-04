韓國戒嚴令使美韓同盟關係面臨考驗

韓國總統尹錫悅星期二（12月3日）深夜無預警發佈緊急戒嚴令，稱此舉是為了剷除「從北（親朝鮮）勢力」，維護「自由憲政秩序」，這突如其來的變化將考驗美韓同盟關係。



《紐約時報》報導，數十年來，韓國一直是美國在亞洲最重要的盟友之一，不僅因為近3萬名美軍駐紮在韓國，也因為韓國在亞洲威權國家中代表着一個民主的燈塔。

美國拜登政府更把韓國奉為民主國家的典範，並加強雙方的軍事聯繫，以韓國作為美國對抗朝鮮、中國和俄羅斯的一道堡壘。

拜登對韓國特別重視，還選擇韓國作為在美國以外首個舉辦「民主峰會」的地點。這個年度國際會議是拜登上任後發起的。

韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

尹錫悅2023年到美國進行國事訪問，拜登在白宮為尹錫悅舉行國宴，身着燕尾服的尹錫悅還為熱情的來賓演唱美國民謠搖滾創作型歌手唐·麥克林的《美國派》（American Pie）。

在拜登的促使下，尹錫悅也同意向烏克蘭提供炮彈，幫助烏克蘭應對俄羅斯的入侵。

拜登一直以民主對比專制作為其外交政策的定義框架。為了更好應對中朝俄，與尹錫悅建立多年關係並加強雙方軍事聯繫的拜登，現在可能面對一些艱難的抉擇。

白宮國家安全委員會星期二以韓國正式名稱大韓民國的英文縮寫R.O.K.，發表一份簡短聲明說：「美國政府正與R.O.K.保持聯繫並密切關注局勢，以瞭解更多資訊。美國事先並收到有關通知。我們對R.O.K.的局勢發展深感擔憂。」

白宮官員說，幕僚已向正在安哥拉訪問的拜登彙報情況。

韓國國會190名議員於4日淩晨1時零1分通過要求解除緊急戒嚴令的決議案，尹錫悅於淩晨5時許宣佈解除緊急戒嚴令。

白宮對此表示欣慰，白宮一名發言人說：「民主是美韓聯盟的基礎，我們將繼續關注韓國的局勢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

