韓國戒嚴｜胡錫進：6小時宣告流產　尹錫悅慫了！下台喪鐘已敲響

韓國總統尹錫悅周二（12月3日）宣布緊急戒嚴令，遭到國會議員和民眾激烈反對，迫於壓力，緊急戒嚴僅維持了6小時於周三（12月4日）凌晨宣告「流產」。《環球時報》特約評論員、前任總編輯胡錫進表示，「尹錫悅慫了」，孤注一擲的失敗必嚴重動搖尹錫悅的統治，其下台和政治生涯結束的喪鐘似乎已經敲響。



韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

胡錫進稱，尹錫悅2022年上台，他迅速成為親美最徹底的韓國總統，扮演了為美國極端亞太戰略搖旗吶喊的先鋒角色。

胡錫進表示，尹錫悅極大增加了韓國對美國外交戰略的從屬性，不計代價地緩和同日本關係，在對華問題上則大開倒車，導致中韓關係的空前冷淡，他的這些做法在美國和盟友中受到歡迎，但是在國內，他加劇了國家的撕裂，他越來越頻繁地將反對黨指控為「朝鮮的幫兇」，宣布韓國在進行「自由民主與共產主義極權主義之間的對抗」。

胡錫進稱，尹錫悅越來越頻繁地將反對黨指控為「朝鮮的幫兇」。（網上圖片）

胡錫進指，政治的邏輯是開弓沒有回頭箭，尹錫悅鋌而走險宣布緊急戒嚴令，包括禁止國會、地方議會、政黨活動，禁止政治結社、集會、示威等政治活動，所有媒體和出版活動都受到戒嚴司令部的管制等等，這些在韓國當前的氛圍下，完全是不可接受的。

胡錫進最後稱，6小時後尹錫悅宣布解除戒嚴，但是他的賭博已經覆水難收。現在事態仍在繼續發展，他還能在總統位置上待多久，已經是一個問號。