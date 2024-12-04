韓國戒嚴｜傳韓國娛樂公司被通知「藝人4號起禁止參加任何活動」

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間發表緊急談話，以親北韓勢力通過彈劾癱瘓司法，凍結國家預算為由，宣布戒嚴。韓國娛樂業界也傳出將陸續取消所有慶典及娛樂活動，某娛樂公司代表直言：「是非常緊急的狀況。」



【圖輯】點圖放大看更多韓國戒嚴相關照片👇👇👇

+ 24

根據韓媒《10ASIA》報導指出，幾個主要的娛樂公司都收到「旗下藝人從4日開始不要參加任何活動」的通知，該通知中也提到，在戒嚴情況下，難以繼續舉行娛樂活動。業界相關人士說：

「在戒嚴的情況下舉辦活動，可能會發生難以預料的意外。」



因此各地方自治團體舉辦的活動、節慶可能不得已要取消。

【相關圖輯】韓國戒嚴惹旅遊安全隱患 韓籍網紅列10點分析現況：體驗歷史一刻（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

因為最近一次進入戒嚴狀態是在1980年，所以此娛樂業界未遇過類似情況，私人企業舉辦的演唱會、粉絲見面會等自辦活動還在觀察情勢中。某娛樂公司代表指出：

「我們正在實時關注事態發展，這是非常緊急的狀況。」



【相關圖輯】韓國戒嚴｜前美女主播出手搶槍與軍人正面衝突 對峙畫面網絡瘋傳（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

賴清德出訪過境夏威夷 美智庫EWC高級研究員指美未推台獨

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】