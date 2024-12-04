韓國戒嚴懶人包｜民主化後首次頒布戒嚴令　一文看清來龍去脈

韓國總統尹錫悅12月3日晚突然宣布戒嚴，引起國際輿論譁然。其實自尹錫悅2022年勝選上任以來，民望一直低迷。而第一夫人金建希屢爆貪腐醜聞，令尹錫悅陷入彈劾危機。今年國會大選，執政的保守派國民力量敗選，造成「朝小野大」的局面，令尹錫悅淪為「跛腳鴨」總統，上星期反對派否決執政黨的財政預算案是壓倒尹錫悅的最後一根稻草，空前的政治壓力迫使他走上戒嚴這一步棋。



上一次頒布戒嚴令為1980年 直接導致光州事件

綜合韓國媒體報道，韓國自1948年成立後共宣布過16次戒嚴，對上一次宣佈戒嚴已經是 1979年10月26日朴正熙總統遇刺後，為了穩定局勢而頒布戒嚴令，其後局勢進一步惡化，導致代總統崔圭夏在軍方壓力下1980年5月17日宣布全國擴大戒嚴。

這次戒嚴直接引發其後震驚國際的光州事件，造成數百人死亡，成為南韓現代化與民主化的重要轉捩點。

戒嚴是指當國家在處於對外戰爭、內部叛亂等嚴重危害社會安全與政治穩定的特殊時期所採取的緊急措施。戒嚴實施時部份或全部司法及行政權會由軍隊接管。

韓國民主化後首次實施戒嚴令

今次是韓國民主化後首次戒嚴。尹錫悅在2022年5月當選總統後，當時他僅以0.7%的優勢，擊敗在野黨共同民主黨魁李在明，是韓國自1987年直選總統以來，勝選優勢最少的一次。

尹錫悅任內民望低迷 第一夫人醜聞不斷

尹錫悅上任之後民望一直處於低位，11月的民調甚至尋底至17％。他其中一個最主要的醜聞，涉及其妻子、第一夫人金建希。金建希一直面臨受賄、操控市場、干政等指控，去年網上流出一段影片，指控金建希收受Dior名牌手袋作禮物。

圖為2023年3月17日，韓國總統尹錫悅結束訪日行程，與夫人金建希在日本東京羽田機場登機回國。從圖中可見，金建希也是拿着同款黑色手袋，如此環保的做法予人好感。（韓國總統府辦公室網站）

在野黨一直要求就第一夫人的各種醜聞展開調查，但有關命令卻被尹錫悅否決。11月尹錫悅正式為其妻子的各種不當行為道歉。尹錫悅在道歉中，坦承太太可以做得更好，但同時亦為太太辯護，指被媒體針對和妖魔化。

民望不斷尋底 過百萬人聯署彈劾

今年4月，韓國國會舉行選舉，在野黨的共同民主黨在300個國會議席中取得175席，而執政的保守派國民力量僅取得108席，形成「朝小野大」的尷尬局面。

尹錫悅更被傳媒形容為「跛腳鴨」總統，在國會面臨空前的壓力。面對施政舉步維艱，尹錫悅只能夠不斷否決已經被在野黨在國會通過的法案。

2024年12月4日，韓國首爾的一個火車站，電視正在播放有關韓國總統尹錫悅宣布戒嚴以及隨後宣稱將取消戒嚴的新聞報道。（Reuters）

據報道，今年6月彈劾尹錫悅的聯署已獲逾143萬人參與，按慣例超過5萬人聯署的請願都會提交國會法制司法委員會受理。來到10月，反對派祖國革新黨表示正在起草彈劾草案。

壓倒尹錫悅的最後一根稻草是上周反對派在國會否決了政府的預算案，此舉被尹錫悅形容為癱瘓政府的基本運作。另一方面在野黨亦正籌備彈劾內閣成員，包括是負責審計機構的官員，質疑他們未能就第一夫人的問題展開調查。