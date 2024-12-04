韓國戒嚴｜總統尹錫悅下場如何？未來2情境　距離彈劾下台有多遠

韓國總統尹錫悅12月3日晚上突然宣布實施戒嚴，在國會表決阻止下，結果不到6個小時後解除戒嚴。韓國因戒嚴風波陷入混亂，尹錫悅未來會如何？可能情境包括他自行辭職下台，或遭國會彈劾。議員已提交彈劾議案，通過門檻為要有超過200名議員支持，之後還需交法院裁決。



這是1979年前總統朴正熙被刺殺以來、韓國實行民主制度後的首次戒嚴。

情境1：自行下台

韓國在野黨已經公開要求尹錫悅自行辭職，若然他自行落台，便會由總理代行總統職務，然後韓國要依法在60天內舉行總統大選。

韓國經歷六小時戒嚴後，2024年12月4日早上，韓國首爾，人們參加集會，要求韓國總統尹錫悅下台。（路透社）

情境2：國會彈劾

據韓國《憲法》規定，國會通過彈劾案須國會過半數在籍議員參與發起提案。韓國6大在野黨12月4日已向國會提交彈劾議案。

韓國《國會法》第130條第2款規定，國會須在彈劾案提呈至全體會議後24小時至72小時以內以不記名方式就彈劾案展開投票。據韓媒指，表決日期可能在6日或7日。

國會通過彈劾案的門檻，是要三分之二以上在籍議員投贊成票。由於國會有300議席，意味要有超過200名在籍議員贊成。

目前韓國最大在野黨共同民主黨（Democratic Party）擁有過半的約170席，再加上其他在野黨派共192席，所以執政黨議員的取態成為關鍵。

若然彈劾案獲得國會通過，尹錫悅便會隨即被停職，但要成功彈劾，還要憲法法院就彈劾案作出裁決。

韓國戒嚴：12月4日清晨，國會迅速投票駁回尹錫悅的戒嚴令。（Reuters）

憲法法院委員會由9人組成，負責監督各政府部門；若其中有三分之二（6人）同意彈劾，那麼總統將被立即解職。

韓聯社指出，無論法院如何裁決，被彈劾總統都會暫時停職，期間既不得治理內政，也無法從事外交工作。

與自行下台的情境一樣，若然尹錫悅因彈劾而無法履行職務，便會由總理代行總統職務，然後韓國要依法在60天內舉行總統大選。