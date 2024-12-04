韓國戒嚴累金秀賢等7藝人活動中斷　航空業密切關注匯率波動

韓國總統尹錫悅12月3日晚宣布戒嚴令，6小時後又解除。韓媒報道，戒嚴餘波仍影響到韓國娛樂圈和航空業。事件對當地娛樂圈和航空業已造成影響，包括多位藝人原定今天的活動取消，還有航空公司表示，戒嚴導致韓圜匯率波動，造成航空公司成本上升。



韓媒《OSEN》報導，今天首爾聖水洞的聖誕特別快閃活動，原打算邀請演員金秀賢、女團「STAYC」成員蒔恩、「宇宙少女」成員夏天出席。考慮到戒嚴令，品牌方最終取消活動；此外，演員鄭恩彩、南潤壽與金宰永等人今早的品牌活動，還有徐玄振原定於首爾鍾路區三清洞接受媒體採訪等均被取消。

2024年12月4日，韓國首爾國會附近，示威者在韓國國旗下要求尹錫悅下台。（Reuters）

另外，韓國《中央日報》報道，大韓航空負責人表示，公司將在確保航空安全的前提下，密切關注形勢變化，為任何可能發生的情況做好準備。

由於戒嚴令的影響導致匯率波動加劇，韓國航空業開始加強對匯率的監控。首爾外匯市場昨日韓元兌美元匯率以1405.5韓元開盤，但晚上宣布戒嚴後大幅上漲；4日中午已達到1442韓元。這是2年多以來匯率的最高水準。

大韓航空：圖為大韓航空2023年4月17日在Facebook發布的照片，顯示大韓航空客機。（Korean Air Facebook）

由於飛機租賃等費用需以美元支付，匯率上升將直接增加運營成本。匯率每上漲10韓元，大韓航空（Korean Air）預估外匯損失將增加330億韓元（約1.82億港元）；廉價航空公司則更受影響。

大韓航空相關負責人表示，「我們將通過衍生品交易積極應對匯率波動，並加強對匯率市場波動的監控」。