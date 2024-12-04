格魯吉亞示威近300人被捕　總理：歐盟若停止「勒索」將重啟談判

格魯吉亞連續第六晚有反政府示威，抗議當局暫停加入歐盟談判進程，副內政部長表示，至今已有298人被捕、143名警員受傷。總理科巴希澤（Irakli Kobakhidze）拒絕讓步，並在週二威脅要懲罰政治對手，指責他們是大規模抗議活動暴力的幕後黑手。



格魯吉亞首都第比利斯3日晚再有示威者在國會大樓外聚集，抗議者披着歐盟和喬治亞國旗，向防暴警察發出噓聲，並投擲煙火與防暴警察衝突；警方施放催淚氣體驅趕群眾。

有示威者表示，「我們想要自由，我們不想發現自己身處俄羅斯」，他指責政府背叛了格魯吉亞加入歐盟的申請，該申請已寫入格魯吉亞憲法，並得到約 80% 人口的支持。也有人明言不信科巴希澤關於該國仍致力於加入歐盟的說法，「政府說什麼都是謊言」。

科巴希澤上周四表示，只要歐盟停止「勒索」，政府就願意重啟加入歐盟的談判。(Reuters)

科巴希澤上周四宣布，政府於2028年前不再考慮，開展加入歐盟談判的議程，觸發示威衝突。而科巴希澤同日宣布，只要歐盟停止「勒索」，政府就願意重啟加入歐盟的談判。他曾稱加入歐盟的談判被用作勒索工具，認為是完全不能夠接受，尤其是歐盟將接納格魯吉亞加入視為恩惠。