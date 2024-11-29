格魯吉亞擱置加入歐盟談判4年　群眾上街抗議

格魯吉亞（Georgia）政府11月28日宣布，將暫停加入歐盟談判直至2028年，同時拒絕接受歐盟的預算撥款，實際上等同停止其加入歐盟申請。消息令支持加入歐盟的民眾不滿，數千人隨即於首都第比利斯（Tbilisi）示威。隸屬執政黨但立場親西方、職位屬象徵性的總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）批評，執政黨的做法是向人民宣戰。



屬於執政格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream Party）的總理科巴希澤（Irakli Kobakhidze）於28日宣布，爭取加入歐盟的談判將從該國議程中刪除，他批評歐盟「連串侮辱」，利用入盟談判「勒索」該國，並在該國策劃革命。因此「我們決定在 2028 年底之前，不再談判問題提上議程。」

歐洲議會同日通過議案，指格魯吉亞上月的大選不公平，呼籲舉行大選，又指格魯吉亞夢想黨需為該國民主倒退負責。

這個擁有370萬人口的南高加索國家，已將加入歐盟的目標寫入憲法，也是歷來最親西方的前蘇聯成員國。不過，該國近期遭歐盟指控獨裁及親俄，令雙方關係急劇惡化。今年5月，格魯吉亞夢想黨通過一項俄羅斯式的「外國代理人」法律，被廣泛視為壓制公民社會的工具。

格魯吉亞夢想黨此前否認親俄，稱致力融入民主與西方，強調最終仍希望加入歐盟。 歐盟方面暫未發表正式評論。但路透社引述歐盟官員稱，格魯吉亞此決定影響巨大，認為該國政府正在做令歐盟憂慮的事情。

民調顯示，大多數格魯吉亞民眾不喜歡俄羅斯，約80%支持加入歐盟，且該國幾乎所有政府大樓外都飄揚著歐盟旗幟和國旗。

該國親西方的反對派表示不滿，隨即號召堵路示威。當地媒體報道稱，多個城市亦爆發抗議活動。著名反對派領袖瓦沙澤（Giorgi Vashadze）稱，故步自封的非法政府背叛國家及人民。