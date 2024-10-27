格魯吉亞國會選舉：親俄執政黨勝選　反對黨控舞弊

格魯吉亞10月26日舉行新一屆議會選舉，親俄的執政黨格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream Party）今日勝選；親西方反對黨指控其選舉舞弊，稱這場選舉是「憲法政變」。



路透社報道，27日格魯吉亞中央選舉委員會表示，格魯吉亞夢想黨獲超過54%選票，超過99%的選區已計票。該黨創辦人伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）在首都第比利斯（Tbilisi）宣布勝選。

法媒此前分析，執政黨勝選代表着該國可能會與鄰國俄羅斯建立更密切的關係。

此前執政黨聲稱希望加入歐盟，實際上卻因其獨裁傾向而被凍結入會申請。

該國選舉監測組織 ISFED 表示，記錄到可能影響選舉結果的舞弊行為，包括塞選票、恐嚇選民和賄選。

親西方派則不承認選舉結果。聯合國家運動黨（UNM）黨魁博庫恰瓦（Tina Bokuchava）表示，選舉結果「造假」，大選被竊取；阿哈里黨（Ahali）黨魁格瓦拉米亞（Nika Gvaramia）則說，這是政府發動的「憲法政變」，「格魯吉亞夢想黨不會繼續執政」。

2024年10月26日，格魯吉亞夢想黨支持者在街頭慶祝該黨議會選舉勝選。（Reuters）

格魯吉亞中央選舉委員會指，此次選舉採取比例代表制選出150名議員。本次選舉首次通過電子投票系統進行，約350萬格魯吉亞公民擁有投票資格。

上週，同為前蘇聯成員國的摩爾多瓦以微弱優勢公投通過加入歐盟，該國官員稱投票受到俄羅斯干涉。