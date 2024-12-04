不信任投票在即　法國總理稱可能倖免　馬克龍不相信動議案會通過

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）因在預算案中提出加稅，導致反對黨極右翼國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）提出不信任投票。但他對此表示有可能倖免，總統馬克龍（Emmanuel Macron）也稱會堅持到任期結束。定於12月4日表決的不信任動議不會直接影響馬克龍身為法國總統的角色，不過政府進行不信任投票之前，多方呼籲馬克龍盡快辭職。



歐洲新聞電視台（Euronews）報道，巴尼耶3日晚上表示，不信任動議可能會讓社會和經濟方面的一切變得更困難且嚴重，但自己「不是沒可能」倖免於彈劾。

如果巴尼耶被趕下台，總統馬克龍（Emmanuel Macron）將不得不重新任命他或選擇一位新總理。(Reuters)

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，馬克龍4日在沙特阿拉伯表示：「我真心不相信，國民聯盟議員會為一項自取其辱和侮辱選民的動議投票。」

根據路透社，對於反對黨要求他引咎辭職，馬克龍重申會「全力以赴，直到最後一秒」。

早在6月23日，面對國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）要他辭職的「最後通牒」，馬克龍就表示，他將撐到2027年任期結束。