TikTok旗下電商「黑色星期五」美國銷售額突破1億美元

TikTok旗下電商「黑色星期五」在美國的銷售量比去年增加兩倍，突破1億美元，顯示儘管面臨潛在禁令，TikTok電商受歡迎程度仍在上升。



據彭博社報道，中國科技公司字節跳動（ByteDance）旗下TikTok的電商在黑色星期五（11月29日）至網購星期一（Cyber Monday，12月2日）之間的兩天內，吸引的購物者同比增長165%。

TikTok表示，使用「#tiktokshopblackfriday」或「#tiktokshopcybermonday」標籤的帖子瀏覽量超過70億次。

TikTok也表示，在11月13日至12月2日期間，TikTok商店三分之一的用戶購買來自中小型企業的產品，但Crocs、Fenty Beauty和雅詩蘭黛等知名品牌也躋身暢銷榜前列。

圖為2024年5月24日，菲律賓，用戶在TikTok上的個人賬戶中開啟直播，通過推廣售賣貨物賺取佣金。（Getty）

節日銷售的激增表明，嚴格的監管審查對用戶興趣的影響有限。據美國總統拜登簽署的新法令，該應用可能會在明年1月被禁用。立法者擔憂TikTok的中國母公司字節跳動對美國用戶構成國家安全威脅。

目前TikTok在美國擁有超過1億7000萬用戶，賣家也繼續用該平台推廣產品。

拜登今年4月簽署法律，要求字節跳動將TikTok美國業務出售給美國公司，否則就將面臨全國禁令，但TikTok開始專注于于擴大在美國的市場佔有率。

儘管一些平台商家在禁止TikTok的法令通過後銷售額曾一度下滑，但公眾的擔憂在今年夏天逐漸緩解。據皮尤研究中心（Pew Research Center）7月和8月的數據，美國成年人對TikTok禁令的支持率下降，約一半的成年人認為禁令可能不會實施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

