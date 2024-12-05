美國婦外出尋寵物貓疑跌落9米洞失蹤　救援員奮力搜救中｜有片

美國媒體報道，賓夕法尼亞州一名64歲婦人與5歲孫女外出尋找寵物貓時突然失蹤，當地警方其後在婦人車上發現孫女，婦人卻不知所蹤。警察懷疑婦人跌入一個約9米的大坑中，目前救援人員已派遣挖泥車抵達現場，希望能在大坑中尋回失蹤婦人。



美國網民分享救援人員在事發現場搜尋失蹤婦人：

哥倫比亞廣播公司（CBS）12月4日報道，64歲婦人Elizabeth Pollard於2日下午與5歲孫女外出尋找寵物貓Pepper，其後2人同吿失蹤。

當地警方動員大批警力進行搜救，在3日上午2時50分在Elizabeth Pollard的座駕中尋回孫女，女童因等候遲遲未歸的祖母而睡着，並沒有受傷。

據報道，警方持續進行搜救工作，在婦人座駕附近發現一個突然出現的大坑，該大坑位於一個舊煤礦區中，約9米深。搜救人員表示，大坑看似是最近才出現的坑洞，懷疑Elizabeth Pollard在附近尋貓時，地面突然倒塌，才會跌入大坑。

報道指，當地政府已派出搜救部隊與挖泥車到現場，正利用挖泥車從大坑中抽取泥土進行清理，以便在洞中設置攝影機與監測器，同時派遣搜救人員進入大坑中尋人，希望能尋回Elizabeth Pollard，救援行動仍在進行中。