美國NASA署長人選出爐　Elon Musk好友富豪艾薩克曼獲特朗普提名

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月4日宣布，他將提名全球首富馬斯克（Elon Musk）的好友、億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國太空總署（NASA）署長。



特朗普4日在X稱：「我極高興提名艾薩克曼擔任太空總署長，他是一名卓有成就的商業領袖、慈善家、飛行員和太空人。艾薩克曼將推動NASA的發明和靈感使命，為太空科學、科技和探索領域的突破性成就鋪平道路。」

艾薩克曼在X回覆特朗普稱，自己很榮幸獲特朗普提名NASA署長，他對美國引領人類史上最不可思議的冒險充滿熱情。

現年41歲的艾薩克曼是電商公司Shift4 Payments創辦人兼行政總裁，與馬斯克是密友。馬斯克是特朗普的「大金主」，特朗普宣布成立「政府效率部」（DOGE），並任命富豪馬斯克（Elon Musk）與生物科技企業家Vivek Ramaswamy一起管理這個部門。