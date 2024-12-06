國際特赦組織指加沙戰事犯種族滅絕罪　以色列及美國反對

國際特赦組織（Amnesty International）12月5日發表報告，指責以色列在加沙戰爭中對巴勒斯坦人民實施種族滅絕，敦促國際刑事法院（ICC）檢察官調查。以色列否認指控；美國國務院也反對報告的結論，並指華府認為有關種族滅絕的說法毫無根據。



2023年12 月10日，遭以色列空襲後，加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）竄起濃煙。（Reuters）

總部位於倫敦的國際特赦組織表示，相關結論並不輕率，也不帶政治性。該組織經過6個月時間分析事件，以及根據以色列官員逾100份聲明，從而得出這個報告，認為以色列在加沙的行為，已達到犯下種族滅絕罪的法律門檻。

《防止及懲治滅絕種族罪公約》（Genocide Convention） 是在猶太人遭納粹大屠殺後於1948年頒布，將種族滅絕定義為「蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」。

圖為2024年9月11日，以色列與哈馬斯衝突持續，加沙北部民眾爭相領取慈善組織的食物。（Reuters）

涉違《公約》3種滅絕行為 以色列斥謊言

國際特赦組織表示，《公約》內禁止的5種種族滅絕行為，以色列政府及其軍隊在加沙至少犯有3種，包括：殺害；造成生理或心理上嚴重傷害；以及故意使該群體處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部的生命。

該組織稱，以色列在加沙發動戰爭的目的，只是為了瓦解哈馬斯，而不是從摧毀作為一個民族和族裔群體的巴勒斯坦人 ，但以方行為並不符這種說法。

2023年11月13日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis ）續遭以軍炮擊，有婦女看著眼前的親人的屍體哀慟不已。（Reuters）

以色列一再否認種族滅絕指控，強調尊重國際法。其外交部發言人馬爾莫斯坦（Oren Marmorstein）形容，國際特赦組織是「可悲的狂熱組織」，再次編造一份完全虛假且基於謊言的報告。