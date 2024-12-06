美國加州北部海域發生7級地震 警報中心一度發海嘯預警
撰文：劉耀洋
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美國地質調查局（USGS）表示，加州北部芬代爾（Ferndale）地區當地時間12月6日發生黎克特制7級地震，震央位於芬代爾以西約63公里處，震源深度0.6公里。美國家海嘯警報中心（National Tsunami Warning Center）一度發出海嘯警報，目前所有海嘯警報已取消。
路透社早前報道，美國地質調查局指，美國加州海域附近發生6.6級地震，其後再把震級修改為7級。
國家海嘯警報中心向美國西海岸地區發警告，範圍包括從俄勒岡州迪訥市（Dunes City）向南到643公里外的三藩市（San Francisco）及加州聖何塞市（San Jose）。
美國國家氣象局稱，加州和俄勒岡州共計約有470萬居民收到海嘯警報。
加州州長辦公室在社交媒體X上寫道，州長紐瑟姆（Gavin Newsom）目前正在與當地應急官員會面，努力確保當地民眾的安全。
路透社同日稍晚稱，美國海嘯預警系統顯示，地震後發出的海嘯預警已全部取消。
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